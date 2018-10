A-Rod pierde apuesta y viste uniforme de Medias Rojas

La eterna rivalidad entre los Yanquis y los Medias Rojas, una de las más impactantes en el ámbito deportivo, se ha trasladado al frente de las cámaras de los estudios de Fox Sports de Estados Unidos desde la temporada pasada cuando estas dos emblemáticas figuras que representan a la República Dominicana fueron unidas para llevar su experiencia al set de la transmisión.

El dúo de Alex Rodríguez y David Ortiz sin duda se ha adueñado de los programas de la antesala y del pospartido con un detallado análisis, especialmente cuando exponen su conocimiento sobre el manejo del bate.

Pero también han brindado muchos momentos cómicos y el más reciente quedará grabado en piedra luego de que el Big Papi le diera a A-Rod un baño de champán en set del estudio que fue configurado como si hubiese sido un clubhouse.

De cara a la Serie Divisional de la Liga Americana, el presentador del programa propuso la idea de que estas dos estrellas entraran en un acuerdo para hacer una apuesta.

Si los Yanquis perdían la serie contra los Medias Rojas, pues a A-Rod le tocaría vestirse con el uniforme del rival más grande del conjunto neoyorquino, y viceversa.

El viernes por la noche, el escenario ya estaba listo. Una mesa pequeña con una cubeta repleta de champán. Y por una puerta entonces marchaba Rodríguez con su uniforme de los Medias Rojas, que por poco lo vistió de cara a la temporada del 2003, pero su cambio a dicho equipo fue anulado, abriendo su paso a los Yanquis.

Ortiz cobró su apuesta, con el vaciamiento de dos botellas sobre su compañero de televisión.

Pero A-Rod se salió con las suyas, demostrando que siempre será un Yanqui al desabotonarse la camiseta del equipo de su amigo y develando una camiseta de la franquicia más ganadora en la historia del beisbol.

