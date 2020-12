A Sinaloa ya le hace falta un gobernador de Morena: Raúl Inzunza

El ex Alcalde de Guasave, quien se registró el sábado como aspirante a la candidatura de Morena, asegura que él solo busca esa posición, mientras que otros lo hicieron para ver qué les toca

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Sinaloa necesita tener un gobernante que sea congruente con los ideales del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para consolidar la Cuarta Transformación en la entidad, expresó Raúl Inzunza Dagnino.

El ex Alcalde de Guasave en el periodo 2002-2004 dijo además que a Sinaloa ya le hace falta un gobernador agrarista y a su municipio un gobernador guasavense para sacarlo del atraso histórico del que no lo han podido sacar.

Entrevistado en su finca de El Burrión, Inzunza Dagnino aclaró que si bien es cierto desde 2006 que fue candidato suplente al Senado por el PRD no participa en una elección, nunca ha estado retirado de la política, ya que desde entonces ha sido operador de AMLO.

“Yo era de ideología de izquierda y me fui con Andrés Manuel como candidato a Senador suplente en 2006 y el único distrito que se pintó de amarillo, desde Nayarit hasta Baja California y los estados del norte, fue en mi lugar de influencia”, presumió.

Antes de sumarse a López Obrador comentó que fue un priista del ala de izquierda que siempre fue contracorriente al sistema y que fue Alcalde de Guasave pese a tener en contra al entonces Gobernador Juan Millán, que después de no vencerlo con Diva Hadamira Gastélum Bajo en el proceso interno del PRI para definir la candidatura del tricolor, le dio el apoyo al perredista Audómar Ahumada Quintero en la elección constitucional.

“Siempre simpaticé con los ideales de Andrés Manuel en contra de la corrupción, desde 2006 siempre estuve activo con él, le ayudé en el 2012 y en el 2018, pero no en candidaturas. Soy operador de él de toda la vida”, sostuvo.

Y son esos ideales que comparte con AMLO lo que, dijo, lo animan a buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Sinaloa, para que la Cuarta Transformación que costó tanto esfuerzo se pueda consolidar en la entidad.

“Aquí en Sinaloa hace falta aplicar la Cuarta Transformación; mucha gente no entiende, no le han dicho, tienen que avisarle que la Cuarta Transformación es totalmente distinta al régimen anterior. El México corrupto, el México viejo, ese ya se quedó atrás, lo importante es que entendamos todos los grupos que en México nos tenemos que unir para que se pueda consolidar la Cuarta Transformación”, aseveró.

“Tenemos que tener un Gobernador de Morena que sea congruente con la línea del Presidente de la República, de hecho, el plan estatal de desarrollo que tengo elaborado y lo presenté a Morena desde hace más de un año y es congruente con el Plan Nacional de Desarrollo y tiene que bajar a los 18 municipios en los planes municipales”.

Inzunza Dagnino subrayó que todo el golpeteo en contra del Presidente viene de quienes desde el gobierno eran los dueños de México y que con el ‘tsunami’’ que arrasó en las elecciones de 2018 perdieron todos sus privilegios.

Sobre el proceso interno de Morena para definir al candidato a candidata, el guasavense expuso que tiene plena confianza en que se decantarán por una persona que sea congruente a los ideales de AMLO y de la 4T.

Aseguró que su búsqueda de la candidatura es legítima y que no lleva el objetivo de negociar alguna otra posición para su persona.

“Muchos se registran porque quieren que les den ‘Halloween’, unos van por una diputación, otros por una regiduría, yo no, mi único proyecto es la gubernatura, no voy por otra cosa, sin embargo, en el equipo que anda conmigo va haber candidatos a presidentes, a diputados y a esos los tengo que apoyar”, indicó.

Recordó que cuando ganó la Presidencia Municipal de Guasave se le empezaron a acercar muchas personas que aseguraban haberlo apoyado, aunque sabía que la mayoría le mentían, porque querían acomodo en la administración y eso es lo que debe cuidar Morena en este proceso, que no se le cuele nadie que no sea afín a la 4T.

“Así también aquí en los que nos registramos, porque hay gente que se conocen muy bien, no voy a decir quién, pero hay uno al que no lo quiere nadie ahí y es malo porque es malo, hay unos que están trabajando con ex gobernantes de otros partidos”, expuso.

Inzunza Dagnino no quiso mencionar nombres, porque por el simple hecho de que estén registrados tiene que respetar la convocatoria, así metan grillos, culebras o cucarachas.

El ex Alcalde de Guasave aclaró también que la encuesta no será el elemento que definirá la candidatura de Morena a la gubernatura, ya que la comisión de elecciones valorará otros atributos.

“Las encuestas son un elemento más para la calificación, pero si tienes muy buenas encuestas y eres muy rata, no te van a aceptar, las encuestas no van a definir”, dijo, “hay una comisión electoral y tienes que tener las cualidades de no ser ratero, no mentir, no ser corrupto, tener una manera honesta de vivir”.

Al final, aseguró, a AMLO no se le va a colar ningún personaje que tenga antecedentes de corrupción.