A Star is Born arrasa con las nominaciones a premios SAG

Lady Gaga y Bradley Cooper lideran la lista con más candidaturas de los galardones del Sindicato de Actores, que se entrega a las mejores interpretaciones del año

Noroeste / Redacción

12/12/2018 | 12:47 AM

"A Star is Born", protagonizado por Lady Gaga y Bradley Cooper, lideró los finalistas anunciados esta mañana (12 de diciembre) al Premio del Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) 2019, considerado un anticipo muy claro sobre las nominaciones de uno de los eventos más esperados del séptimo arte, los Óscar.

Con cuatro candidaturas, la cuarta versión fílmica de "A Star is Born" arrasó las nominaciones de los SAG, cuyos números son similares a los premios Óscar, por tratarse de los mismo votantes, según indican medios especializados en este tipo de certámenes.

Bradley Cooper y Lady Gaga.

En la edición anterior, los SAG coincidió con 15 de los 20 nominados a los premios Óscar en actuación. En 2017, 17 de los 20; y en 2016, 13.

Lady Gaga y Bredley Cooper, así como el actor de reparto Sam Elliot, fueron nominados gracias a su destacado rol en 'A Star is Born". Además, logró una candidatura al "mejor elenco", equivalente a 'Película del año".

En la presente edición, "A Star is Born" competirá con "Black Panther", "BlackKkansman", "Bohemian Rhapsody" y, la gran sorpresa, la comedia "Crazy Rich Asians", que no alcanzó ninguna otra candidatura. Paradójicamente dejó por fuera a "The Favourite", que puso 3 actrices entre las finalistas.

Emma Stone, ganadora del Óscar, logró también dos nominaciones, una por cine ("The Favourite") y otra en televisión ("Maniac").

Hasta la fecha, la favorita como actriz de reparto es Amy Adams, por "Vice", sobre el controversial ex vicepresidente Dick Cheney (2001-2009), que la semana pasada tomó la delantera en la edición 76 de los Globos de Oro, liderando con seis nominaciones.

LOS LATINOS

Los único latinos nominados al SAG en televisión: los españoles Antonio Banderas y Penélope Cruz, por interpretar, respectivamente, a Pablo Piccaso ("Genius: Picasso"), que se trasmite por National Geographic, y Donatella Versace ("Assassination of Gianni Versace").

CEREMONIA

La ceremonia de los SAG Awards 2019 se llevará a cabo el 27 de enero de 2019

NOMINADOS

-Mejor elenco – Película

Nace una estrella

Pantera negra

El infiltrado del KKKlan

Bohemian Rhapsody

Locamente millonarios

-Mejor actriz protagónica – Película

Emily Blunt, El regreso de Mary Poppins

Glenn Close, La buena esposa

Olivia Colman, La favorita

Lady Gaga, Nace una estrella

Melissa McCarthy, ¿Podrás perdonarme?

-Mejor actor protagónico – Película

Christian Bale, El vicepresidente: Más allá del poder

Bradley Cooper, Nace una estrella

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen, Green Book

John David Washington, El infiltrado del KKKlan

-Mejor actriz de reparto – Película

Amy Adams, El vicepresidente: Más allá del poder

Emily Blunt, Un lugar en silencio

Margot Robbie, Las dos reinas

Emma Stone, La favorita

Rachel Weisz, La favorita

-Mejor actor de reparto – Película

Mahershala Ali, Green Book

Timothee Chalamet, Beautiful Boy: Siempre serás mi hijo

Adam Driver, El infiltrado del KKKlan

Sam Elliott, Nace una estrella

Richard E. Grant, ¿Podrás perdonarme?

-Mejor elenco de serie dramática – Televisión

The Americans

Better Call Saul

The Handmaid’s Tale

Ozark

This Is Us

-Mejor actriz en serie de drama – Televisión

Julia Garner, Ozark

Laura Linney, Ozark

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Sandra Oh, Killing Eve

Robin Wright, House of Cards

-Mejor actor en serie de drama – Televisión

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This Is Us

Joseph Fiennes, The Handmaid’s Tale

John Krasinski, Tom Clancy’s Jack Ryan

Bob Odenkirk, Better Call Saul

-Mejor elenco de serie de comedia – Televisión

Atlanta

Barry

GLOW

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

-Mejor actriz en serie de comedia – Televisión

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Alison Brie, GLOW

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Jane Fonda, Grace and Frankie

Lily Tomlin, Grace and Frankie

-Mejor actor en serie de comedia – Televisión

Alan Arkin, The Kominsky Method

Michael Douglas, The Kominsky Method

Bill Hader, Barry

Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

Henry Winkler, Barry

-Mejor actriz en miniserie o película para televisión

Amy Adams, Sharp Objects

Patricia Arquette, Escape at Dannemora

Patricia Clarkson, Sharp Objects

Penelope Cruz, Assassination of Gianni Versace

Emma Stone, Maniac

-Mejor actor en miniserie o película para televisión

Antonio Banderas, Genius: Picasso

Darren Criss, Assassination of Gianni Versace

Hugh Grant, A Very English Scandal

Anthony Hopkins, King Lear

Bill Pullman, The Sinner

-Equipo de dobles para serie dramática o de comedia

Glow

Marvel’s: Daredevil

Tom Clancy’s Jack Ryan

The Walking Dead

Westworld

-Equipo de dobles para largometraje

Ant-Man and the Wasp

Avengers: Infinity War

The Ballad of Buster Scruggs

Black Panther

Mission: Impossible – Fallout

*Con información de larepublica.pe y cinepremiere.com