A sus 83 aÃ±os, gracias a Noroeste CuliacÃ¡n, por fin Evelia tiene un auto

A sus 83 años, gracias a Noroeste Culiacán, por fin Evelia tiene un auto

Acompañada de su familia, la suscriptora que ganó el automóvil Sentra 2019 con motivo del 46 aniversario de esta casa editorial, se dijo muy feliz; compartió que es la primera vez que tendrán un carro del año en su casa

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ A sus 83 años de edad, gracias a Noroeste, Eva Evelia Morales estrenó un automóvil del año, luego de que fuera ganadora del sorteo de esta casa editorial por su 46 aniversario.

Hoy, al recoger su automóvil en las instalaciones de Noroeste, Eva platicó emocionada que estaba muy contenta por ganar el Sentra 2019 que esta casa editorial sorteó para sus lectores, primero no lo creía, ya cuando se convenció, le dijo a todo mundo que había sido la ganadora de un carro último modelo.

"Estoy contenta, estaba leyendo el periódico precisamente cuando me dijeron, dije yo 'me están vacilando' porque hay veces que me hablan y me vacilan, 'no, no, no, les dije', pero luego me convencieron. Mi hermana estaba dormida, le dije que se levantara y le dije, 'me saqué el carro' tenía más gusto ella que yo", compartió.

Morales platicó que es una tradición familiar el que Noroeste forme parte de su hogar, su padre desde hace 30 años leía el periódico, y Eva siguió con la suscripción.

"Desde hace mucho somos lectores de Noroeste, desde hace unos 30 años, quizá más. Yo desde que mi papá vivía, porque él siempre leía el periódico, dije voy a suscribirme, él murió de 97 años, y él leía el periódico, y pues tomé la suscripción, porque así con la suscripción ya no tengo que estar batallando ´-para adquirirlo-", mencionó.

Muy feliz, Eva señaló que es el primer auto que tiene en su vida, no sabe manejar, pero eso se arregla, espera aprender pronto, y disfrutar con su familia de este automóvil.

El sorteo del automóvil se realizó en el área gastronómica de Plaza Fórum, el domingo 5.

--¿Ya está lista para manejar el carro?

"Voy a aprender a manejar primero, no sé manejar".

La mecánica para ganar el auto consistió en que el lector que más se acercara al número de pelotas que estaban dentro de una figura con la letra 'N' en la entrada de las instalaciones de Noroeste se llevaría el Nissan Sentra 2019. Míriam, sobrina de Eva, fue quien calculó el número de pelotas dentro de la estructura, en total habían 9 mil 782 y la sobrina de Eva ganó al contabilizar 9 mil 776, seis menos del total.

"Yo vine, me fijé en la letra 'N' como estaba, entonces conté que había como 35 bolitas de arriba a abajo, y había 12 de base, de profundidad, bueno, yo hice mis números, hicimos un cálculo", contó Míriam.

--¿Para la familia qué significa haber ganado el carro?

"No, una emoción, una emoción, porque ella (la ganadora) es muy suertuda, ya se ha sacado 'refris', pero nunca un carro, y más que nada nunca había tenido un carro, y lo que dijeron de la emoción es que Dios no quería que nos muriéramos sin tener un carro nuevo, estaba muy emocionada".