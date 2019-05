A sus 96 aÃ±os, don Gustavo mantiene en sus manos el arte de tejer canastos

A sus 96 años, don Gustavo mantiene en sus manos el arte de tejer canastos

El vecino del Ejido de la Campan dice que este arte lo heredó de su padre y su tío

Carolina Tiznado

EJIDO LA CAMPANA, Escuinapa._ Con casi un siglo de vida, don Gustavo Inda Astorga mantiene en sus manos el arte de tejer con “palapas” canastos y diversas variedad de canastas.

Fue un arte que heredó de su padre Julio Inda, quien lo dejó en la orfandad a temprana edad, y que reforzó su tío Clemente Inda.

“Mi papá me enseñó pero se me murió temprano y entonces mi tío me acabó de enseñar”, dijo el hombre de 96 años.

Don Gustavo recuerda cómo con su tío tejían cientos de canastos que servían para la actividad productiva que se vivía, principalmente para guardar el camarón seco.

También eran utilizados para la caña del Ingenio Azucarero que se tenía en la Hacienda de la Campana, que era propiedad de Natividad Toledo.

“Para el camarón hacíamos hasta dos mil canastos en la temporada, los hacíamos para las cooperativas” recuerda.

La docena de canastos se pagaba a 6 pesos, el salario alcanzaba para mantener a la familia, indicó.

Explica que lo que se utiliza para la elaboración de estás artesanías, es el tallo de las palmas que son utilizadas para la elaboración de casas.

El tallo se pone al sol, explicó y después en agua para que tenga flexibilidad, éste se desgaja para que quede delgado, la parte más gruesa es la que sirve para hacer el soporte o fondo del canasto.

Todo se elabora sentado y es una artesanía que puede durar décadas, recuerda que las canastas eran utilizadas por las mujeres para ir al mercado y cargar el mandado.

Para tejer tiene que colocarse en el suelo, con el paso de los años esto ha sido más difícil pero es algo que sigue elaborando de vez en cuando, por el placer de recordar, de sentir la palma resbalar amorosamente por sus manos, en una artesanía donde deja su legado, su vida, señaló.