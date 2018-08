A travÃ©s de la campaÃ±a Culichis por una causa, invitan a donar Ãºtiles escolares

A través de la campaña Culichis por una causa, invitan a donar útiles escolares

La actividad, que termina el 18 de agosto, busca beneficiar a más de 100 niños y niñas de bajos recursos

Leopoldo Medina

Ayudar a los niños y jóvenes necesitados de las zonas más marginadas de la ciudad, es la noble tarea que se ha propuesto el grupo Culichis por una Causa, quien está invitando a donar uniformes y útiles escolares para este próximo ciclo escolar a niños y niñas de bajos recursos.

Abraham Corrales Delgado, fundador de este grupo expresó, que la pasión por ayudar a quien más lo necesitan es la principal característica que los distingue, con el objetivo de convertir las buenas ideas en hechos que generen un cambio significativo en la vida de las personas que lo necesitan.

“Nuestro objetivo es hacer ver a los jóvenes sinaloenses que no todo es juzgar y criticar, sino que podemos cambiar la sociedad ayudando y no sólo con dinero, sino de muchas otras maneras, con trabajo, con mano de obra y muchas otras opciones más”, señaló Corrales Delgado.

Samanta Campos, integrante del grupo explicó que la campaña denominada Útiles y uniformes por una causa, empezó el 27 de julio y concluirá el 18 de agosto, y todos las donaciones que se reciban serán destinadas a niños de escuelas de bajos recursos de Culiacán.

Para ello compartió Samanta se cuenta con cinco centros de acopio, donde se pueden recibir desde lápices, libretas, sacapuntas, plumas, borradores, tijeras, mochilas, resistol, colores, juegos, geométricos, uniformes de primaria y secundaria de ambos sexos, así como zapatos en buen estado.

“Hay muchos niños que necesitan un uniforme, una libreta, una caja de crayolas, que tal vez para muchos es muy fácil obtenerla, pero hay muchos niños que no la tienen, que no tienen ni zapatos para ir a la escuela, es a esos niños a los que queremos ayudar principalmente, y no sólo de una primaria, también queremos hacerlos con niños de kinder, queremos llegar a la gente que realmente lo necesita”, señaló Abraham.

Samanta compartió también que ya cuentan con algunas primarias identificadas donde realizarán las donaciones, con el objetivo de poder ayudar a 100 niños.

Ubica tu centro de acopio más cercano

-Avenger Sport Gym

Río Aguanaval #1296 planta alta. Col. Los Pinos

Horario: Lunes a viernes de 6:00 a 22:00 horas, y sábados de 7:00 a 15:00 horas.

-Quody Sofware

Miguel Tamayo #2350 Int. 20, Col. Country Tres Ríos, frente a la USE.

Horario: Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas.

-Fixco

Juan de la Barrera #1111-18 plaza del parque en Col. Chapultepec

Horario: 10:00 a 14:00 horas y 16:00 a 20:00 horas.

-Clínica dental Los Pinos

Río Aguanaval #1296 planta alta, Col. Los Pinos

Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y 16:00 a 20:00 horas, sábados de 9:00 a 14:00 horas.

-Divine Renta de Vestidos

Avenida Álvaro Obregón #24 local 3B en Plaza Paladio, Col. Centro.

Importantes logros

Entre las actividades que ha realizado el grupo desde su creación en marzo de este año, están las siguientes.

-Colectas de ropa, despensas, útiles escolares, juguetes, artículos de limpieza para el hogar.

-Entrega de comida y pláticas motivacionales en hospitales, centros de rehabilitación, orfanatos, entre otros más.

-También ha crearon las campañas Hambre Sana, con la que informaban a la sociedad a llevar una vida sana, haciendo ejercicio y dieta balanceada. Una campaña más es la Cuido mi parque, la consistió en limpiar y rehabilitar diferentes parques, logrando espacios recreativos para todas las personas.