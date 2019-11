A un año de la muerte de Stan Lee, creador del Universo Marvel, los fans lo recuerdan

Este martes se cumple un año desde el fallecimiento de Stan Lee, creador del Universo Marvel y de personajes como Thor, Spiderman, Iron Man, Black Panther o la saga X-Men, debido a un paro cardiaco a los 95 años.

El editor de cómics creó multitud de personajes que han sido llevados a la gran pantalla y desde 1989 hizo varios cameos en las películas de Marvel basadas en sus cómics.

Su primera aparición fue en El Juicio del Increíble Hulk y, tras ella, vinieron otros 41 cameos más.

Hace tan solo unos días Robert Downey Jr., actor que da vida a Iron Man, fue galardonado con el People's Choice Award a la estrella masculina del 2019 y dedicó su premio al fallecido creador.

"Bueno, mira. Acabo de subir aquí y de inaugurar el show, así que solo diré gracias Disney, gracias Marvel, gracias hermanos Russo y, sobre todo, gracias al difunto y gran Stan Lee. Esto es por ti, colega", agradeció el intérprete.

Su muerte causó un gran revuelo en el mundo del cine y del cómic, y muchas celebridades como Ryan Reynolds, Hugh Jackman o Chris Pratt lamentaron su fallecimiento.

Su hija, Joan Lee, aseguró hace un año que "mi padre amaba a todos sus fans y fue el mejor y más decente hombre".

QUERIDO, MÁS ALLÁ DE SU MUERTE

1 Year Ago Today Stan "The Man" Lee passed away, hard to believe it's been a year ago already. Thank You Stan Lee for changing Superheroes as we know them today#RIPStanLee 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/XtkIIPKW7y