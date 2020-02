A un aÃ±o de la muerte del pequeÃ±o Roberto Emilio, rehabilitan el colector Zacatecas en Ahome

A un año de la muerte del pequeño Roberto Emilio, rehabilitan el colector Zacatecas en Ahome

El acto protocolario tuvo lugar justo a un costado de donde se abrió aquel socavón, y el Alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno pidió un minuto de silencio en memoria del niño

Carlos Bojórquez

AHOME._ A un año de la muerte del pequeño Roberto Emilio, quien cayó a un socavón inundado de aguas negras, el Ayuntamiento de Ahome concluyó la rehabilitación del colector Zacatecas, al noroeste de Los Mochis.

El acto protocolario tuvo lugar justo a un costado de donde se abrió aquel socavón, y el Alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno pidió un minuto de silencio en memoria del niño, aunque los padres de éste han tenido que recurrir a tribunales buscando una indemnización 'justa', que hasta el momento no consiguen.

"Mi primer mensaje es precisamente para la familia de Roberto: yo en algún momento tuve la oportunidad de recibirlos en el despacho de Presidencia, y manifesté abiertamente toda mi intención de hacer una reparación; yo sé que está muy complicado ponerle un precio a una vida, es triste tener que tratar de esta manera, de esta forma, la vida de un ser humano, y muy especialmente, de un ser humano que apenas estaba iniciando a vivir, y sigo yo con esa disposición de resolver este asunto conforme a las leyes que el Presidente Municipal debe de observar y respetar", expresó.

La reconstrucción del colector de alcantarillado sanitario sobre el bulevar Zacatecas constó de 933 metros lineales, en varios tramos, con una inversión total de 20 millones 353 mil 284.39 pesos.

El gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Guillermo Aron Blake Serrano, expuso que la reconstrucción de un tramo de 603 metros, de la calle Guanajuato a la calle Puebla, tuvo un costo de 12 millones 704 mil 317.37 pesos, y reveló que esa obra se había contratado en 2016 y no se hizo. Fue ahí, en el cruce de Puebla y Zacatecas, donde se abrió el socavón que se tragó al niño Roberto Emilio.

"Este tramo se había contratado por el Ayuntamiento de Ahome en el año 2016, por alguna razón no se hizo, y la actual Administración retomó este problema. Es importante destacar, que aquí, en la calle Puebla, es donde lamentablemente ocurrió una tragedia en diciembre de 2018, un niño tuvo un accidente al caminar por el camellón, sobre el trazo donde va el colector, había un socavón que no estaba detectado, y desgraciadamente, con el peso del niño hubo un problema en la superficie de tierra del camellón, cayó, y falleció. Ha sido una tragedia muy grande, de los peligros que tenemos cuando no cuidamos bien los drenajes", comentó.

"Les puedo comentar, que debido a las malas condiciones en las que aún se encuentra gran parte de la red sanitaria de la ciudad de Los Mochis y del municipio en general, el honorable Ayuntamiento de Ahome, por medio de la Japama, se ha dedicado a la reconstrucción de los tramos de colectores y atarjeas que se han diagnosticado como los de mayor riesgo para la población. Dentro de ellos se encontraban, precisamente, los tramos que ahora se entregan a la ciudadanía ya rehabilitados", agregó.

El 8 de diciembre de 2018, cuando el pequeño Roberto Emilio cayó al socavón, regresaba a su casa después de vender arrayanes, actividad con la que ayudaba al gasto familiar.

Y como si fuera un recordatorio kármico, durante el acto protocolario se apareció otro pequeño vendedor de arrayanes, quien luego de presentarse como Kobi, de 8 años, ofreció sus productos. El Alcalde Chapman le entregó 500 pesos, pidiéndole que a sus siguientes compradores no les cobrará, sino que les dijera que el producto se los regalaba el Presidente Municipal, hasta que completara lo correspondiente a esa cantidad.