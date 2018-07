A unas horas de la gran Final, croatas son cuidados entre algodones - Noroeste

FUTBOL

A unas horas de la gran Final, croatas son cuidados entre algodones

Son cinco los jugadores que tienen cuidados especiales y cuatro de ellos son titulares

Reforma

MOSCÚ, Rusia._ Cinco elementos de la Selección de Croacia están con cuidados especiales en espera de su recuperación para jugar la Final.

El guardameta Danijele Subasic; los zagueros Dejan Lovren, Sime Vrsaljko e Ivan Strinic, y el volante Ivan Perisic ya acumulan las huellas de golpes y minutos en la Copa del Mundo y han trabajado por separado en los últimos días, después del pase en Semifinales ante Inglaterra.

De los cinco, cuatro son titulares y uno de ellos el arquero Subasic de relevancia para el equipo en los encuentros de eliminación directa frente a Dinamarca y Rusia, cuando se fueron a penales.

Sin embargo, el director técnico Zlatko Dalic comentó que espera la recuperación completa de todos.

“Si no lo están tenemos a otros grandes jugadores en el banquillo que podrían hacerlo. No es algo que me preocupe, no tengo problemas por eso”, expresó Dalic.

Los cinco presentan problemas musculares, con mayor complicación para Strinic, quien salió de cambio en tiempos extra del juego con los ingleses.

Croacia acumula tres partidos en los que ha tenido que disputar tiempos extra y en dos de ellos llegó también a los tiros de penal.