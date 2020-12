A veces en el gobierno se tiene que llevar a cabo el desvío de recursos: Armando Villarreal

El ex Secretario de Administración y Finanzas recalca que los recursos desviados durante el último semestre de 2016, más de 260 millones de pesos, no terminaron en los bolsillos de ningún funcionario

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ Después de que su abogado solicitara a la Fiscalía General del Estado una propuesta para terminar el juicio en su contra por procedimiento abreviado, el ex Secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Mario López Valdez, Armando Villarreal Ibarra, admitió que el desvío de recursos es un procedimiento que “a veces” se realiza desde el Gobierno del Estado.

La solicitud para recibir una propuesta de procedimiento abreviado supone admitir la culpabilidad por el delito del que se le acusa, Villarreal Ibarra recalca que los recursos desviados durante el último semestre de 2016, más de 260 millones de pesos, no terminaron en los bolsillos de ningún funcionario.

A la salida del centro de justicia, tras la audiencia del martes, el ex Secretario dijo que tomó la decisión de apegarse a procedimiento abreviado para terminar con este proceso que ya se alargó por dos años.

“Bueno, porque son opciones que te da la ley, y si ese procedimiento puede acabar con esto, que ha sido tan largo, pues podemos tomar esa decisión”, dijo.

- ¿Admite con esto algún tipo de culpa con este procedimiento?

- No, no, no. No necesariamente, no necesariamente, son procedimientos que a veces en el gobierno se tienen que llevar a cabo para resol... para sacar adelante situaciones propias del gobierno, y eso lo tenemos que entender todos, porque ustedes ya tienen claro que ese dinero no está en bolsillo de ningún funcionario.

Villarreal Ibarra y dos ex miembros de su equipo en la SAyF en el sexenio de Malova, Ernesto Herrera Félix, ex director de Tesorería; y José Carlos López Ramírez, ex jefe del Departamento de Caja Chica, fueron acusados a finales de 2018 de desviar casi 260 millones de pesos de recursos federales etiquetados a cuentas de gasto corriente del gobierno estatal.

Los tres fueron acusados de cometer los delitos de Ejercicio indebido del servicio público y Desempeño irregular de la función pública.

Después de ganar un amparo para que reiniciara el proceso, a Villarreal Ibarra y Herrera Félix se les vinculó a proceso nuevamente, pero la Fiscalía intentó quitar uno de los dos delitos a la acusación, dejando solo el de ejercicio indebido.

López Ramírez, quien no entró en el amparo promovido por los otros dos, sigue siendo acusado por los mismos dos delitos.

El martes, la juez Sara Bruna Quiñónez Estrada increpó a la Fiscalía por pretender tumbarles uno de los dos delitos, decisión respaldada por un dictamen de la ASE que exoneró a los dos ex funcionarios de haber causado daño patrimonial.

La juez, sin embargo, intentó que la Fiscalía se centrara en que la acción del desvío de recursos es lo castigable, pero los agentes del Ministerio Público se negaron a formular la nueva acusación.

Por eso, Quiñónez Estrada dio 15 días para que el Fiscal Juan José Ríos Estavillo o la fiscal anticorrupción Reyna Angulo se pronuncien sobre el caso, y en caso de no haber respuesta dictará sobreseimiento del caso.

A Villarreal Ibarra se le insistió sobre la admisión de la culpa por apegarse al juicio abreviado a cambio de acceder a una reducción de un tercio de la pena.

“No, no, no, no necesariamente (admito la culpa), repito. Son cosas que en su oportunidad uno tiene que tomar las decisiones y bueno, qué es lo mejor para el gobierno en ese momento, esa era mi solución, decidir en lo que más le convenía al gobierno en ese momento”, señaló.

La ASE, que fue la que interpuso la denuncia en 2018, dictaminó que ni él ni Herrera Félix son causantes de daño patrimonial con sus acciones, y con ese documento la Fiscalía pretendió retirarles uno de los dos delitos de la acusación.

“Es correcto y le agradezco a la ASE, ellos hicieron su trabajo; ellos cuestionan una operación, nos da la oportunidad de llevar del papeleo, lo analizan y dictaminan a favor, entonces eso es lo que nosotros venimos diciendo desde el primer día”, expresó Villarreal Ibarra.

Un reportero le insistió en que el dictamen de la ASE también señala que hubo un desvío de los recursos.

“Ellos, lo que citan ahí, es que no hubo daño al patrimonio, y eso es la pena más grande, eso es el dato por lo que nos acusaron fuertemente, porque se consideraba que había un daño al patrimonio y no hay un daño al patrimonio”, insistió.