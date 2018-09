A ver el charco y a llorar acuden los pescadores, al inicio de temporada

Carolina Tiznado

LA ESTACADA, Escuinapa._ Sólo a "llorar" y a ver el "charco" acudieron pescadores a la captura de camarón, al iniciar la temporada.

"No hay camarón, nada, aquí estamos viendo el charco", dijo Francisco Cruz Vargas.

El sitio pesquero no está en "ebullición", las embarcaciones están solas, atrás quedaron los años donde al inicio de temporada se observaban tapetes de camarón secando o tinas en cocción del producto.

La situación es triste, indicaron los pescadores que están en el lugar, algunos entraron a la captura el martes en la noche, salieron de madrugada con 4 kilogramos y así repitieron la historia cada pescador que llegó del trabajo.

"Cuando hay camarón se ve, no hay nada, otra temporada, otra vez a llorar", señaló Juan Villela.

Son más de mil pesos que invirtieron para iniciar la temporada, dinero que ya perdieron.

En los esteros no han encontrado ni pescado, señalan, entre todos los que salieron por Cooperativa no llegaron ni a 30 kilogramos por cada una de las organizaciones, es lamentable la situación.

De a tres a seis camarones por atarrayazo sacan los pescadores.

Aunque ha llovido, no es la cantidad de agua la que se tiene la que hace difícil el encontrar camarón, simplemente no hay, pues el agua ni siquiera está revuelta para no verse.

Indicaron que el crustáceo que se sacó, si tiene buen tamaño, pero no hay y lo que se desea es cantidad.