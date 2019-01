A ver quiÃ©n se cansa primero, advierte AMLO a los huachicoleros

A ver quién se cansa primero, advierte AMLO a los huachicoleros

En video, el Presidente admite que el desabasto de combustible ha causado molestias en la población, pero pide apoyo para combatir el robo

noroeste.com

A través de un video difundido en sus diversas cuentas de las redes sociales, el Presidente Andrés Manuel López Obrador retó a los llamados 'huachicoleros' y a quienes los ayudan, a "jugar a las vencidas" con el Gobierno Federal que encabeza. "A ver quién se cansa primero", advirtió.

"¿Quieren jugar a las vencidas? No van a poder con la voluntad del pueblo de que se acabe de una vez y para siempre la corrupción y la impunidad. Basta de robos y de saqueos, vamos a poner orden. Cero corrupción y cero impunidad, me canso ganso", apuntó el mandatario nacional.

En la grabación López Obrador aceptó que este desabasto de combustible ha causado molestias en la población, sin embargo, pidió el apoyo de la ciudadanía para combatir este delito. Abundó que la situación de abasto de combustible se regularizará poco a poco, por lo que no se debe caer en compras de pánico.

"No nos vamos a dar por vencidos, a ver quién se cansa primero. Hay acciones de sabotaje, llamó a toda la población a que nos ayude [...] Es una ilegalidad que teníamos que enfrentar. Esta costando molestias porque temporalmente va a haber desabasto transitoriamente, pero tenemos gasolina y diésel suficiente en el país, hay reservas suficientes; es cosa de cambiar el sistema de distribución y controlar los ductos", dijo.

"Poco a poco se va a ir normalizando la situación, no caigamos en pánico ni en compras precipitadas. No se va a acabar la gasolina, administren lo que tienen y no consuman más de lo necesario para que de esta forma podamos regularizar el abasto en la Ciudad de México y en todo el país. Vamos a resolver este problema", dijo.

El mandatario mexicano volvió a recalcar que es falsa la información del diario estadounidense The Wall Street Journal en el sentido de que el Gobierno Federal que él encabeza ha dejado de importar hasta 45 por ciento menos combustible de los Estados Unidos.

"Desgraciadamente no, estamos comprando más [...] Es falso lo que dice el Wall Street Journal de que estamos comprando menos gasolina en el extranjero. desgraciadamente no, estamos comprando más. El desabasto es por el combate al 'huachicol', parece que este periódico no hizo la investigación suficiente, no actuó con profesionalismo", indicó López Obrador.

"Háblale a la gente, sobre todo háblale a quienes por necesidad apoyaban esos actos ilícitos, hay que hablar con ellos y convencerlos de que ahora ya el Gobierno no roba y que a nadie le va a faltar trabajo y bienestar [..] Hay que hablar mucho con la gente para que estas acciones corruptas que se llevaban a cabo se eliminen y no tengan ningún apoyo social", pidió.

El Presidente dijo que el antiguo régimen no estaba para ayudar al pueblo, sino para facilitar el saqueo en beneficio de unos cuantos, y un ejemplo de ello es el huachicoleo que provocaba pérdidas por 65 mil millones de pesos al año.

López Obrador afirmó que es necesario que los corruptos "sean del Gobierno o sean los traficantes de influencia de siempre" no tengan ningún apoyo, ya que antes se dedicaban a robar sin ningún impacto, ni siquiera en su honorabilidad.

"Eso se acabó. México necesita de un cambio verdadero, de una purificación en su vida pública, hagamos realidad la cuarta transformación de la República [...] Por eso estamos enfrentando este robo descarado a la nación, para que lo que ahorremos con esta medida y con otras de combate a la corrupción se utilice en programas de desarrollo", aseguró.

El rotativo estadounidense, que citó datos de la empresa de análisis sobre transporte de energéticos ClipperData, aseguró ayer viernes por la noche que El Gobierno de López Obrador redujo en 45 por ciento la importación de gasolina desde Estados Unidos

Según el medio extranjero, durante los primeros diez días de enero, el Gobierno Federal mexicano importó 33 por ciento menos de gasolina respecto a diciembre de 2018 y 45 por ciento menos respecto al promedio diario de enero de 2018.

Asimismo, ClipperData informó que México importó en los primeros 10 días de enero 254 mil barriles diarios desde la costa estadounidense en el Golfo de México. Sin embargo, el cierre de ductos que transportan combustible de los puertos a las terminales de las grandes ciudades provocó que se llenaran los tanques que reciben las gasolinas del extranjero y eso creó un cuello de botella que mantiene al menos 15 buques en espera de descargar en los puertos del Golfo de México, señaló el WSJ.