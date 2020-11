A Víctor, siendo persona vulnerable, le cortaron la cuarentena para que fuera a limpiar un kínder vacío en Culiacán

Con antecedentes de problemas respiratorios y con hipertensión, el conserje de 38 años lleva un par de meses en vueltas y trámites para que le liberen su pago retenido por faltas

José Abraham Sanz

Víctor Manuel se encaró con la muerte el año pasado, cuando estuvo dos meses en coma, debido a problemas respiratorios.

Con 38 años de edad, este conserje pertenece al grupo de personas vulnerables en medio de la pandemia, por lo que como todos fue enviado a casa cuando se confirmaron los primeros casos de infección por el virus Covid-19 en Culiacán.

Pero el 1 de agosto, una compañera intendente del jardín de niños Jean Piaget, de Villa Universidad, le llamó porque la directora Carolina Félix Uriarte les exigió regresar al trabajo.

“Se me hizo raro, porque se supone que estábamos en cuarantena, le dijeron que teníamos que hacer guardias y eso”, recalca.

Trabajó durante todo el mes, se presentaba a trabajar para limpiar el jardín, hasta que sintió una recaída el día jueves 24 de septiembre y un día después ya no regresó a trabajar.

“Sentí que me comenzó a bajar la oxigenación”, recurda.

“El año pasado estuve en coma dos meses, estuve intubado en el ISSSTE, porque se me colapsaron los pulmones, yo tengo hipertensión, sindrome de Pickwick, y obesidad mórbida”.

Al síndrome de Pickwick también se le conoce como síndrome de hipoventilación por obesidad, que causa niveles bajos de oxígeno y demasiado dióxido de carbono en la sangre, lo que significa que no está inhalando y exhalando aire de los pulmones de manera correcta.

“Estuve dos meses sin saber ya nada de mí, duré tiempo para recuperarme y todo bien, segui trabajando”, recuerda.

Aclara que desde el principio le pareció extraña la exigencia de ir a trabajar.

“No trabajé desde el 25 de septiembre hasta el día 13 de octubre, pero una semana antes del día 13, como el día 5 de octubre, 8 de octubre, me comienza a presionar que le llevara sus incapacidiad, ella sabía que yo me había tratado por con un doctor particular”, expresa.

“A los días que me comencé a sentir bien, porque tuve que comprar un aparato para dormir, estuve conectado a un ventilador de los que rentan, cuando ya me siento bien me muevo y vamos al ISSSTE a solicitar una hoja, algo que me ampare, ahí me dan una hoja de vulnerabilidad”.

En lo que anduvo en vueltas, cubierto y protegido para no contraer el Covid-19, una maestra compañera suya del SNTE 27, le mostró una hoja que se les entregó a todos los empleados que pertenecen al grupo vulnerable.

“... eso a mí nunca me la enseñó la directora”, dice.

El 13 de octubre se presentó a trabajar, y el 28 de octubre ya no recibió su pago. Víctor Manuel tiene familia, un hijo y su esposa que dependen de su pago.

“Pensé a lo mejor hay un problema, ya pasé el 29, el 30 y no me cae el depósito, voy el día 30 a la SEP a investigar por qué no me habían pagado y me dicen que mi pago estaba retenido por el Departamento del Jurídico, voy y le pregunto al encargado y me dijo que por faltas”, explica.

“Yo le digo que soy una persona propensas, pero hace caso omiso, me dijo que hasta que no venga la directora o la supervisora a hablar con él, no me iba a atender, porque ellas fueron las que metieron la hoja de la faltas y que él no puede hacer nada”.

La insistencia de Víctor provocó que la supervisora, de nombre Marisela Jacobson, le dejara de responder mensajes y llamadas, primero, y luego pasó lo mismo con la directora.

“Llega la quincena del 15 de noviembre, y pues aparte de que no me la pagan, me descuentan días”, agrega.

Recuerda que se acercó al profesor Atanacio Loza Bazán, quien el hizo una entrevista en su canal de redes sociales, en donde se hizo al denuncia pública.

“Entonces como el tema se comienza a mover y se empieza a hacer presión, él me acompaña y vió muchas trabas que estaban queriéndome poner, por fin se logra llegar a un acuerdo, pasaron todos estos días”, lamenta.

“Comenzaron a hablarme para ayudarme, me habla la directora y me dice que hable con el doctor, que me den ese papel que ocupo, le hablo el domingo a la directora y le digo que ocupo verla, para darle el documento para que me paguen, ahora me cito con ella y se lo entrego el documento, me lo firma de recibido, me dicen que con eso ya voy a poder ir a cobrar, pero me voy a la SEP y el licenciado de la SEP, que le dicen licenciado Favela, no sale y le grita a la secretaria que eso lo va a ver con el departamento, porque necesitan revisar la hoja... y es la misma hoja que les llevé después el principio”.

- Entonces, aunque ya hiciste todo el trámite, ¿tienes la incertidumbre de que si te van a pagar o no?

“Ahorita no sé si el papel me lo van a hacer válido para no laborar, o me voy a tener que presentar, no me han dicho nada. Según la directora me había dicho que no era válido, siendo que es el único papel que está expidiendo el ISSSTE para personas vulnerables”.

- ¿Y todo este tiempo sin pago, haz tenido que andar en vueltas en la calle exponiéndote?

“He andado en vueltas, con mi esposa, yo bien cubierto, bien, o sea, ni al ISSSTE queríamos ir, pero por la necesidad tuvimos que ir, porque la directora me orilló a hacer eso.