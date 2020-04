A19 pide a AMLO no generar estigmas en contra de la prensa; “en México existe un periodismo serio”, dice

La organización internacional aseguró que en México existe periodismo serio e independiente, alejado de las prácticas de poder

23/04/2020 | 01:43 AM

Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo).- La organización en defensa de la libertad de expresión, Artículo 19, pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que evite originar estigmatizaciones en contra de la prensa.

A través de Twitter, Artículo 19 expresó la necesidad de crear condiciones para un trato no discriminatorio hacia medios de comunicación y periodistas, pues el periodismo es indispensable durante la emergencia sanitaria.

“Insistimos en hacer un llamado a López Obrador para que se abstenga de emitir discursos estigmatizantes, tomando en cuenta el contexto social de violencia que las y los periodistas padecen”, explicó.

La organización internacional aseguró que en México existe periodismo serio e independiente, alejado de las prácticas de poder. A su vez, manifestó que es necesario un periodismo ético que cumpla con la función social de promover el derecho a la salud y otros derechos humanos.

El periodismo es esencial durante la emergencia sanitaria por la pandemia de COVD-19. Por ello, ⁦@lopezobrador_⁩ debe abstenerse de generar cualquier estigma en contra de la prensa y crear condiciones para un trato igualitario y no discriminatorio para medios y periodistas. pic.twitter.com/4smvRBQ2T6 — ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) April 22, 2020

Por último, Artículo 19 hizo un llamado a los dueños y directivos de medios de comunicación, a cumplir su deber de garantizar los derechos de las audiencias.

El día de ayer, durante la conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al periodismo mexicano de “haberse corrompido”, pues señaló que no es profesional, independiente o ético.

El mandatario aseveró que “Ya nadie les cree a los que mienten, exageran. ¿Ustedes creen que no aburre abrir un periódico, El Universal o Reforma, por ejemplo, y no encontrar nada bueno del Gobierno? Todo mal. Todo mal. No sólo las notas, los articulistas supuestamente independientes, todos”.

López Obrador puntualizó que la “decadencia” en los medios escritos también se presentó en radio y televisión. Opinó que los medios de comunicación mexicanos no comprendieron la realidad actual y optaron por la mentira.