AARB asegura que el sector agrícola de Rosario lleva tres temporadas malas

Roberto Crespo Durán comentó que la falta de precios y hasta efectos naturales han afectado a los agricultores

Hugo Gómez

10/02/2019 | 12:48 AM

EL ROSARIO._ La falta de precios hasta efectos naturales, han ocasionado malos resultados en las últimas tres temporadas agrícolas en el este municipio, afirmó el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Baluarte, Roberto Crespo Durán.

El líder agrario señaló que desde hace tres años se han presentado situaciones como el aborto de la fruta o el desplome de los precios, lo que trastoca la economía de los agricultores locales.

Comentó que en noviembre y diciembre, cada año se presentaban ventanas de ventas que beneficiaban al sector, mismas que no dejaron el efecto esperado.

“Hace tres años fue una pérdida fuerte para los productores, el año antepasado y el pasado no hubo precio para los productores... No hubo ninguna ventana, hubo producciones que inclusive se perdieron en la misma planta que no se pudo ni siquiera cosechar”, explicó.

Otros factores negativos, destacó, es el encarecimiento de los insumos y los créditos a los que tienen que recurrir ante los problemas de los cultivos.

Los efectos naturales, aseveró que obliga a los productores a reinvertir en ocasiones por encima de sus posibilidades económicas.