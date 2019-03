AARC llama a las autoridades a tomar acciones por invasiones entre Villa JuÃ¡rez y Campo Romero

AARC

AARC llama a las autoridades a tomar acciones por invasiones entre Villa Juárez y Campo Romero

Enrique Rodarte dijo que la propiedad que se está invadiendo es estatal, una parte es del Módulo de Riego, así como vías de paso de Telmex y CFE

Istar Meza

La invasión que se está dando a las orillas de la carretera entre Villa Juarez y Campo Romero no son en predios agrícolas, informó Enrique Rodarte Espinosa de los Monteros, Presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán.

"No sabemos de dónde viene esta gente y quiénes los mandaron a que se pusieran ahí, para saber de qué se trata y de dónde vienen, pero desconocemos el origen, ninguno de los agricultores que colindan con la carretera tienen la propiedad de esos espacios que se están invadiendo", explicó.

Rodarte Espinosa de los Monteros explicó que la propiedad que se está invadiendo es Estatal, una parte es del Modulo de Riego, por lo que debe intervenir Conagua, también vías de paso de Telmex y CFE, por lo que consideró se deben comenzar de inmediato las gestiones de desalojo.

"Tenemos más o menos información que por lo menos de Villa Juarez y de Las Puentes son 4 kilómetros y medio dónde se están queriendo acomodar por la carretera, hacemos un llamado a las autoridades que se ven afectadas por esta invasión", señaló.

Dijo que los predios que se están invadiendo sí colindan con los de algunos agricultores, por lo que se está investigando a través de las autoridades correspondientes, quienes son las personas, de dónde son y por orden de quién están tomando los predios.

"Hay que buscar con las autoridades que se acomoden en otro lado, es indigno hasta para ellos, no es conveniente, no es sano, no es seguro; hay que buscar con las autoridades que se reubiquen, no les conviene a nadie y esa gente está poniendo en riesgo a su propia familia", destacó.

Dijo que son las autoridades quienes tienen la Ley de su lado y pueden hacer algo, ya que los agricultores que colindan con estos espacios que se están invadiendo no tienen competencia directa, sin embargo sí temen que se puedan tener problemas que afecten a los agricultores vecinos.