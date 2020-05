Aaron Boone es compaÃ±ero de Gerrit Cole en sesiones del bullpen

BEISBOL

Aaron Boone es compañero de Gerrit Cole en sesiones del bullpen

El mánager de los Yanquis aprovecha la cercanía en la que viven para entrenar ocasionalmente juntos

Noroeste / Redacción

TAMPA, Florida._ Antes de varios partidos en los Entrenamientos de Primavera, el dirigente de los Yanquis, Aaron Boone, se veía cerca de la primera base calentando el brazo y realizando tiros con uno de sus coaches. Lo que el capataz de los Bombarderos nunca se imaginó fue que, dos meses después, sería llamado para realizar sesiones de lanzamientos con sus serpentineros.

Con el beisbol en pausa y Boone en su hogar junto a su familia en Greenwich, Connecticut, el piloto ha participado con frecuencia en los ejercicios de los lanzadores de los Bombarderos, el as Gerrit Cole y el relevista Adam Ottavino, que también viven en el área.

Aunque Boone y los jugadores de la escuadra de Nueva York se han mantenido en comunicación por medio de mensajes de texto y videoconferencias, el simple acto de tirar la bola ha brindado algo de normalidad durante un momento lleno de incertidumbre.

“Hemos realizado sesiones del bullpen en el patio de la casa de Otto una o dos veces por semana y ahora soy el compañero de sesiones de Gerrit”, explicó Boone el martes durante una entrevista con MLB Network Radio. “Con Gerrit, pienso que ha sido genial tener la oportunidad de conocerlo un poco mejor, sólo en las pláticas que hemos tenido y que surgen haciendo los lanzamientos. Ha sido algo divertido y espero que eso fije la base en nuestra relación”.

Boone agregó que en ocasiones se para con un bate ante Cole y Ottavino, estudiando el movimiento de sus pitcheos desde un punto de vista que la mayoría de los mánagers de Grandes Ligas no pueden observar. Boone, un infielder durante sus tiempos como pelotero, dijo que no tiene deseos de ponerse el equipo de receptor para sus serpentineros. Esa tarea la dejará para el receptor del bullpen Radley Haddad, quien recibe el llamado cuando es necesario.

“Contamos con Radley, quien es parte de nuestros planes durante un juego. Él viene para las sesiones del bullpen”, agregó Boone. “Pero yo me paro como bateador y me doy cuenta del gran movimiento del repertorio de Otto y Gerrit -- pero no estoy listo para ser el cátcher”.