Aaron Hicks y CC Sabathia serían opciones para la SCLA por Yanquis

Hicks se dijo listo para volver

Noroeste / Redacción

NUEVA YORK._ El róster de los Yanquis de Nueva York para la Serie de Campeonato de la Liga Americana, que arranca el sábado, podría incluir al jardinero Aaron Hicks y al zurdo veterano CC Sabathia.

Hicks, quien no ve acción desde el 3 de agosto debido a una distensión en el codo derecho, les dijo a los medios en Tampa que se considera listo para volver a la acción.

“Definitivamente se ha puesto en posición para ser considerado”, dijo Boone acerca de Hicks, quien debido al mal tiempo en Nueva York el miércoles tuvo que limitarse a practicar el bateo en las jaulas.

Hicks comenzó la temporada en la lista de lesionados por un dolencia en la espalda. Disputó apenas 59 juegos en la campaña regular, en los que bateó .235 con 12 jonrones y 36 carreras empujadas.

“Cuando está saludable, es un jugador muy bueno, un jugador muy importante para nosotros, un jugador de impacto”, dijo Boone acerca de Hicks. “Me lo imagino en el lineup para algún partido, como me lo imagino en la banca. También veo posible que no estemos listo para [agregarlo] porque no ha tenido la suficiente preparación”.

Boone también dijo que Sabathia, quien tampoco fue incluido en el róster de Nueva York para la Serie Divisional de la Liga Americana ante los Mellizos por una dolencia en el hombro de lanzar, hizo tiros el miércoles y es una opción para la SCLA. Los Yanquis anunciaron a finales de la temporada regular que Sabathia, quien tiene previsto retirarse como jugador cuando termine la campaña, lanzaría en calidad de relevista en los playoffs.

“Se vio muy bien”, dijo Boone acerca de Sabathia. “Me emocionó cómo se vio. Estuvo afinado. Pudo terminar bien sus pitcheos. Creo que se está sintiendo mejor que a estas alturas la semana pasada.

“Ahora también es una opción para nosotros que estamos considerando y lo vamos a hablar. Vamos a ver cómo se siente mañana después de la sesión de hoy”.

Además, Boone espera que los relevistas zurdos Aroldis Chapman y Zack Britton estén listos para la SCLA. Britton abandonó el Juego 3 de la SDLA en Minnesota en el octavo inning luego de lastimarse el tobillo derecho durante una jugada en la primera base la entrada anterior, mientras que el cubano Chapman tenía la mano izquierda vendada después del partido.

ROTACIÓN EN VEREMOS

Para la SDLA ante Minnesota, los Yanquis le dieron la bola a James Paxton para el Juego 1. Masahiro Tanaka abrió el Juego 2 y el dominicano Luis Severino el Juego 3. Nueva York terminó barriendo la SDLA.

No obstante, Boone indicó que no ha decidido quien abrirá el Juego 1 de la SCLA y que la rotación para podría depender del oponente.

Nueva York se medirá el ganador de la SDLA entre los Astros y los Rays, que se definirá el jueves en el Juego 5.

(Con información de MLB)