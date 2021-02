Aaron Judge, decidido a no ausentarse como antes

El toletero promete que el 2021 será el año en el que ayudará a los Yanquis de Nueva York a encontrar un final distinto

Noroeste / Redacción

TAMPA._ Aaron Judge empezó a correr apenas escuchó el sonido del bate, mirando a través de sus lentes oscuros y siguiendo el vuelo de la pelota hasta que llegó a su guante. Nueva campaña, misma rutina, mismas expectativas.

Una vez más, la temporada de Judge empezó con elevados en la práctica de bateo en el diamante del George M. Steinbrenner Field. El toletero promete que el 2021 será el año en el que ayudará a los Yanquis de Nueva York a encontrar un final distinto, uno en el que terminen alzando el trofeo de campeones.

“Que te eliminen en la Serie de División (de la Liga Americana) no es nuestra meta”, dijo Judge esta semana. “No es lo que queremos. Todo empieza con la temporada regular, mantenernos saludables, jugar duro y ganar nuestra división. Pienso que si podemos hacer eso y ocuparnos de lo nuestro allí (en la división), quedaremos listos para la postemporada, donde puede pasar cualquier cosa”.

Judge entiende que su salud es parte vital dentro de esa ecuación. El guardabosque pareció tener un arranque digno de un ganador del JMV el año pasado, sacando nueve jonrones en 16 juegos. Pero Judge terminó disputando apenas 28 compromisos debido a un tirón en la pantorrilla derecha que se le resintió en el primer día tras su regreso de la lista de lesionados. Judge ha jugado en 242 de los 384 partidos de campaña regular de los Yankees desde el inicio del 2018, una tasa de 63 por ciento que él mismo considera inaceptable.

“Con los años, uno aprender a trabajar de forma un poco más inteligente, no más fuerte”, dijo Judge. “Si leo mejor el batazo, doy un mejor primer paso, eso me puede ayudar a no tener que chocar contra la pared. Con lo grande que soy yo (275 libras), andar lanzándose a través de 162 juegos te va pasando factura. Todo se resume en ser un poco más inteligente a la hora de jugar”.

Como su compañero de equipo, Giancarlo Stanton, Judge viene trabajando con el preparador físico Eric Crassey para mejorar su régimen de entrenamiento, aceptando una sugerencia para reducir las rutinas de levantamiento de pesas y enfocarse más en actividades como yoga y otros ejercicios diseñados para fortalecer los movimientos explosivos. Judge cree que el nuevo programa, combinado con una temporada muerta más saludable que la de hace un uno, producirá una mejor campaña 2021.

“Cuando me reporté el año pasado pensé que estaba saludable, pero jugué bastante postemporada (en el 2019) y pasé todo el invierno entrenado con una costilla rota y un pulmón colapsado”, recordó Judge. “Me emociona llegar ahora sintiéndome tan bien. Cuando mides 6’7 y pesas 275 libras, es un poco distinto a medir 5’6 y pesar 150 libras como Brett Gardner. Tenemos que hacer las cosas de otra manera”.

Judge sonrió cuando le mencionaron que sus comentarios inevitablemente llegarían a oídos de Gardner, quien en realidad mire 5’11 y pesa 195 libras.

“Pienso que hablo por todo el clubhouse y toda la organización al decir que estamos felices de tenerlo de vuelta donde pertenece”, expresó Judge acerca de Gardner. “Es importante, no sólo para mí, sino para todos los jóvenes de este equipo. Siempre encuentra la forma de impactar el juego”.

Gardner, el último jugador de los Yankees que estuvo en el último equipo de los Bombarderos que ganó la Serie Mundial (2009), es considerado un líder del clubhouse y alguien capaz de conversar sobre aquella gloriosa postemporada. Esos recuerdos del pasado son divertidos, pero Judge está decidido a protagonizar su propia historia en el Clásico de Otoño.

“Cada año le pongo mi corazón y mi alma a este juego”, dijo Judge. “Por eso me duele tanto cada año cuando perdemos. Siento que decepcioné a la ciudad y a mis compañeros. Son heridas profundas. Tengo cicatrices de todas esas derrotas y experiencias del pasado. Pero me ha hecho alguien más fuerte. Al final, todo sabrá más dulce debido a eso”.

(Con información de MLB)