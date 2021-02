BEISBOL

Aaron Judge y Giancarlo Stanton, de los Yanquis de Nueva York, alteran regímenes invernales

Ambos peloteros han adoptado métodos diferentes para entrenar

Noroeste / Redacción

05/02/2021 | 12:23 AM

TAMPA, Florida._ Aaron Judge y Giancarlo Stanton han alterado “dramáticamente” sus programas de entrenamiento invernal, con la esperanza de permanecer en el terreno durante la venidera temporada. Eso lo reveló el director de salud y rendimiento de los Yanquis, Eric Cressey.

“En ambos casos, han levantado menos pesas que en el pasado”, dijo Cressey en una entrevista en el YES Network. “Aaron, en particular, se ha interesado en el yoga. Tenemos que tener en cuenta los estreses sobre los muchachos que miden 6-7, 6-8 que se paran por mucho tiempo en clavos. Son cosas que la gente normal no hace”.

Afirmó Cressey que Judge viene trabajando con Dana Santas, una instructora de yoga que ha ayudado a los Yanquis en el pasado durante los entrenamientos. Luke Voit, Mike Ford, el venezolano Thairo Estrada y Nick Nelson son otros de los jugadores de Nueva York que participan en sesiones de yoga en el complejo del equipo en Tampa.

“Cuando ves a un atleta con una dolencia crónica, existe la percepción de que no está trabajando duro”, dijo Cressey, refiriéndose a Judge y Stanton. “Eso no es verdad para nada. Esos muchachos son estrellas en todo aspecto de su preparación, desde cómo vienen al gimnasio hasta el trabajo que hacen en el gimnasio”.

Después de recibir un diagnóstico de una fractura en una costilla en marzo, Judge aprovechó el retraso en la temporada regular para llegar a participar en el Día Inaugural con los Yanquis en el 2020. Pero se vio limitado a 28 partidos, debido a un tirón en la pantorrilla derecha que sufrió en un principio el 11 de agosto. Se resintió de la dolencia a su regreso el día 26 de dicho mes.

De su parte, Stanton participó en 23 juegos el año pasado, perdiendo tiempo debido a un tirón en la corva izquierda. Pero el toletero sí se hizo sentir en la postemporada, dando seis jonrones en 26 turnos y empujando 13 carreras en las series de los Yankees contra los Indios y los Rays.

“Antes del Juego 5 (de la Serie Divisional de la Americana), estuvo corriendo y se vio tan atlético como yo lo había observado”, dijo Cressey acerca de Stanton. “Creo que pudo haber jugado en los jardines aquella noche. Fue bien alentador”.

Cressey quiere forjar lazos con todos los integrantes de los Yanquis esta primavera, pero ya conoce bien al derecho Corey Kluber, quien firmó con Nueva York el mes pasado. Kluber viene trabajando de cerca con Cressey mientras trata de recobrar la forma de Cy Young que tuvo con los Indios la década pasada. En las últimas dos campañas, Kluber se ha visto limitado a apenas 36.2 entradas, debido a las lesiones.

“(Busco) su habilidad de comandar la recta del lado del guante”, dijo Cressey. “Cuando él ejecuta ese pitcheo, puede tirar una recta de dos costuras desde la cadera a un zurdo y lo demás se alimenta de eso. Se ha visto muy, muy bien. (El jueves) vimos una recta cortada bien aguda, que es algo que se produce en la evolución de una campaña. Estamos viendo cierto progreso que hemos notado en los últimos 11 años (con Kluber)”.

Los Yanquis contrataron a Cressey después de una campaña del 2019 en que Nueva York rompió récords de Grandes Ligas con 30 jugadores cumpliendo un total de 39 estadías en la lista de lesionados. Aunque todo se vio interrumpido en marzo del 2020, afirma Cressey que hubo mejoría cuando se reanudó la actividad en julio—algo que él cree seguirá en el 2021.

“El 2020 fue una locura en términos de lesiones en Grandes Ligas”, dijo Cressey. “Lo que creo que se aprendió el año pasado, por encima de todo, es que no puedes hacer unos entrenamientos en tres semanas. Hay un aspecto de habilidades en la preparación que se toma un tiempo para verse. Confío en que se sabe eso ahora en el béisbol y sin importar qué pase con los entrenamientos (del 2021), todo se verá de manera más gradual en la temporada.