Aaron Rodgers escapÃ³ de PerÃº y del coronavirus

Aaron Rodgers escapó de Perú y del coronavirus

Calificó al suceso como al de la película Argo

Noroeste / Redacción

28/03/2020 | 10:50 AM

Aaron Rodgers vivió un escape como de película debido al coronavirus. Así lo narró el propio quarterback de los Green Bay Packers, quien había programado unas vacaciones por Perú, pero debido a la pandemia, tuvo que cambiar de planes y prácticamente escapar cuando iniciaban las restricciones por el Covid-19, realizando un vuelo privado 15 minutos antes del plazo establecido por el gobierno del país sudamericano, por lo que pudo haberse quedado varado si elegía un vuelo comercial.

El jugador de la NFL, en entrevista para el programa McAfee & Hawk: Sports Talks, contó el instante de tensión que vivió en el aeropuerto de Lima al intentar regresar a Estados Unidos, luego de haber estado en Cusco.

“¿Han visto la película Argo? La escena al final en la que se apuran al aeropuerto. Nadie nos perseguía o nos retenía, afortunadamente. No teníamos que hablar farsi para regresar al país, pero hubo momentos en los que nos preocupamos sobre si saldríamos. El aeropuerto era el absoluto pandemónium”, contó Rodgers.

“Cuando salimos rumbo al aeropuerto como a las siete de la mañana, había tanta gente que no te podías mover. Pensaba, ‘esto no es muy seguro’. No había cubrebocas y había pánico. Pero de alguna manera lo logramos y luego cerraron el aeropuerto porque había mal clima”, añadió.

Tras su regreso a Estados Unidos, Aaron Rodgers, desde su llegada a casa en Malibú, descartó algún síntoma del coronavirus. “Creo que estamos bien”, concluyó.

(Con información de ESPN)