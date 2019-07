DISCO

ABEL ZAZUETA Y LOS DE CULIACÁN: Grabarán temas románticos

La agrupación campirana lanzará los sencillos 'El de la guitarra' y 'El Antojo'

Leopoldo Medina

A tres años de haberse creado como agrupación, Abel Zazueta y los de Culiacán, ha sabido ganarse su lugar dentro del género regional mexicano, con un proyecto musical campirano que se ha colocado en el gusto del público.

El grupo está conformado por Abel Zazueta en la voz principal y requinto, Alfonso Urrea en la guitarra y armonía, y Luis Cárdenas en la tuba, dejando a un lado los corridos para enfocarse hoy en temas más románticos.

"Ya iniciamos con las grabaciones de los temas, de hecho ya estamos promoviendo dos de ellos, el primero llamado 'El de la guitarra' en el que narro la historia de mi vida, el otro se llama 'El antojo', este es un tema romántico, ambos son buenos temas y esperamos gusten mucho", señaló Zazueta.

El vocalista resaltó que con estos nuevos temas, la agrupación está enfocada en crear temas más positivos, dejando de tocar en un 80 por ciento la interpretación de corridos, los cuales eran pedidos por la disquera en la que se encontraban anteriormente.

Ambos temas, compartió Zazueta, serán lanzados primero en las distintas plataformas, para posteriormente ser presentados en un disco junto a otros temas que ya se grabaron, así como nuevos videos musicales oficiales que están por lanzarse.

"Las nuevas composiciones que están por salir están basadas en experiencias que nos han contado, y otras que hemos vivido nosotros, y con ellas queremos motivar al público, darles temas positivos y no que hablen de violencia, creo hace falta esto, que la gente consuma música positiva", subrayó.

Un grupo que se distingue

Si algo los distingue de las demás agrupaciones, resaltó el músico, tiene que ver con el tipo de composiciones que ofrecen a su público, aspecto que les ha permitido abrirse camino en esta carrera, en la que la competencia cada vez es más grande, pero que aún así, nada los detiene en su deseo de trascender.

"Sabemos que esta carrera es muy difícil, y más lo ha sido para mí porque estoy en una silla de ruedas, porque convencer a la gente que crea en tu proyecto es difícil, pero eso no ha sido una limitante, sino todo lo contrario, y no me veo como un ejemplo a seguir, sólo como una persona que ha seguido su sueño, cantar, dedicarme a lo que me gusta", dijo.

Este 2019, destacó el vocalista, han tenido presentaciones en varios lugares del país y tienen nuevos proyectos, como la grabación de videos oficiales.

Además, adelantó, ya están en proceso de tramitar su visa para llevar su música a Estados Unidos, donde ya tienen invitaciones.

"Mi objetivo en la música es hacer historia, dejar un legado musical con el que el público pueda recordarme, que cante mis canciones, y en ese sentido ser un ejemplo a seguir, de que cuando se lucha por lo que se quiere, lo puedes alcanzar", aseguró.

Sus redes sociales

Facebook: abelzazuetaylosdeculiacan

Instagram: abelzazuetaylosdeculiacan

YouTube: Abel Zazueta y los de Culiacán