Abogado de comuneros afirma que conflicto se podría destrabar con firma del gobernador.

Detalló que tras la reunión la comunidad elaboró un proyecto de convenio para finiquitar la situación sin dejar a la comunidad desprotegida.

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Alejandro Balderrama, abogado de La Comunidad de Santa María, sostuvo que el conflicto por el amparo podría solucionarse a la brevedad de firmar su propuesta de convenio el gobernador del estado Quirino Ordaz Coopel."La comunidad está lista para terminar con esto, lo único que le falta a este convenio es la anuencia del gobernador, la firma del gobernador para que la maquinaria comience a trabajar", garantizó.

Con esto, sostuvo que el juicio de amparo 537 interpuesto el 16 de agosto del 2019 que se lleva en el juzgado décimo de distrito, se podría terminar y por consiguiente en menos de una semana se podrían reactivar los trabajos.Detalló que el convenio surge de una reunión con el Subsecretario Gobierno, José Joel Boucieguez Lizárraga, para buscar una solución al conflicto.

"Lo que nosotros acordamos con el gobierno hace 30 días que él suspendió toda comunicación con nosotros es la elaboración de un convenio, un convenio que va a ser elevado a calidad de sentencia", explicó.

El convenio, informó que contiene las siguientes clausulas, que el convenio se eleve a sentencia, se cubra la tenencia de la tierra, banco de materiales, derecho de vía, caminos de acceso a la presa y las áreas de construcción tanto para la presa como para el distrito de riego, cambio de uso de suelo, bienes maderables.

En lo que respecta al nuevo centro de población, piden que se incluyan centro de salud, área de deportes, recreativas, escuelas, casa comunal, panteón, se reubique el templo de Santa María de Gracia.

Otra demanda es la calendarización de los pagos parciales, para el 15 de marzo del 2020, que se puede programar al tener aprobado gobierno del estado un presupuesto de 80 millones de pesos, seguido del 15 de enero del 2021, y en el 2022 otro pago, y en el 2023 el finiquito.

"En este convenio le estamos diciendo a gobierno que esto se puede resolver en tres días o una semana... No son cantidades que a nosotros se nos ocurran".Balderrama, aseguró que hasta el momento gobierno del estado no ha presentado prueba alguna, tan sólo ha presentado dos prórrogas por lo que no hay definición y el juicio sigue corriendo.

Ante la falta de pruebas, señaló que el juez no ha podido dar un veredicto en este proceso legal, ya que gobierno del estado requirió una nueva fecha para presentar documentales donde justifique que ya pagó.

"El juez no puede llegar a la audiencia constitucional si no están desahogadas todas las pruebas que se ofrecieron, no hay centencia, ¿Qué hace el juez?, difiere de nuevo la audiencia... El gobierno no puede presentar esas pruebas porque no existen", expresó.

Descartó que el pago se pueda realizar de manera indivicual, o ocurriría lo mismo que con la presa Picachos, donde se estableció una oficina y los comuneros no recibirán los pagos completos.