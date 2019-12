Abogado de El Chapo cuestiona a Peña Nieto si aún piensa demandarlo luego de detención de García Luna

Lichtman publicó el mensaje a través de su cuenta de Twitter donde preguntó al ex mandatario si aún busca demandarlo por difamación

Ciudad de México (SinEmbargo).- Jeffrey Lichtman, abogado de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo”, preguntó al ex Presidente Enrique Peña Nieto si aún piensa demandarlo por difamación, “cómo amenazó hace un año”, luego de la detención Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad (2006-2012).

Lichtman publicó el mensaje a través de su cuenta de Twitter donde preguntó al ex mandatario si aún busca demandarlo por difamación. También involucró al ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa diciendo que si ambos contrataran a un abogado diferente para representarlos.

“¿Me demandará todavía @EPN por difamación, como amenazó hace un año? ¿O contratarán él y @FelipeCalderon a un tipo diferente de abogado que los represente?”, publicó Jeffrey Lichtman.

SOBORNOS DEL NARCO AL GOBIERNO

Joaquín “El Chapo” Guzmán salió escondido en un carrito de lavandería del penal de Puente Grande en Jalisco en 2001, a inicios del Gobierno de Vicente Fox Quesada. En todo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa estuvo libre hasta ser recapturado en Mazatlán, Sinaloa, en febrero de 2014 ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto. De nuevo se escapó por un túnel en julio de 2015 y de nuevo fue aprehendido en enero de 2016 en los Mochis.

Un año después fue extraditado a Estados Unidos. Durante su juicio en Nueva York, su abogado Jeffrey Lichtman declaró que el Cártel de Sinaloa “pagó millonarios sobornos” a los ex Presidentes Peña Nieto y a Calderón. Y, agregó, el verdadero líder del grupo era Ismael “El Mayo” Zambada, aún libre.

“Hay diversos elementos que demuestran desde hace muchos años que en cada sexenio se protege a cierto cártel. Con Fox y Calderón fue el de Sinaloa, y con Peña Nieto fue el Cártel Jalisco Nueva Generación”, afirmó Ricardo Ravelo, periodista especializado en temas sobre el crimen organizado y la seguridad nacional. “En los dos sexenios panistas, ‘El Chapo’ nunca fue molestado ni se le persiguió, a pesar de que internacionalmente había presión para que lo detuvieran”.

En enero de este año Alexander Cifuentes Villa, narcotraficante colombiano que colaboró con “El Chapo” de 2007 hasta 2013, reiteró sobre el soborno a Peña. El último mes de Gobierno peñista, el vocero Eduardo Sánchez negó las acusaciones argumentando que el capo fue detenido y extraditado.

– ¿Guzmán le pagó un soborno de 100 millones de dólares a Peña Nieto?, le preguntó Lichtman durante el juicio.

– Sí, respondió el testigo colombiano.

De acuerdo con Cifuentes Villa, el ex mandatario priista buscó a Guzmán Loera después de las elecciones presidenciales de 2012 para solicitarle 250 millones de dólares a cambio de no detenerlo y con ello no tener que esconderse. Se ajustó a 100 millones de dólares.

El abogado Lichtman también le cuestionó si el Cártel de los Beltrán Leyva, rivales de “El Chapo”, le había entregado dinero al ex Presidente Felipe Calderón en 2008. Previamente el testigo Cifuentes le había dicho al Gobierno estadounidense que Calderón recibió sobornos de los Beltrán Leyva.

– No recuerdo bien eso –respondió Cifuentes Villa– Por el momento no lo recuerdo.

“En el caso de Felipe Calderón, hay que recordar que fue el único Gobierno que emprendió una guerra contra las organizaciones criminales, pero fue una guerra parcial porque combatieron más a unos cárteles y a otros ni siquiera los tocaron como fue el caso del Cártel de Sinaloa”, dijo el especialista Ravelo.

Calderón negó los señalamientos en el juicio contra “El Chapo” y se dijo sorprendido por la detención en Estados Unidos de Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública durante su Gobierno (2006-2012), por “conspiración del narcotráfico y declaraciones falsas”.