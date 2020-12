Abogado de García Luna pide que se revele la identidad de testigos, pero fiscales temen que se atente contra ellos

Mara Del Sol Sonia Lopez Cota •

Conociendo el historial criminal de este delincuente de cuello blanco, sería su última opción para liberar la cadena perpetua en una Cárcel de alta Seguridad en the United Stastes of America, afortunadamente la impartición de Justicia en ese país no se compra tan fácilmente con millones de dolares en la mano y si los jueces no se equivocan, mandaría asesina a cada uno de sus tesgios en contra