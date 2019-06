Abogado de Lozoya exige que PeÃ±a y Videgaray declaren por Agronitrogenados

Abogado de Lozoya exige que Peña y Videgaray declaren por Agronitrogenados

Si quieren realmente encontrar y castigar a los responsables, no es a Emilio Lozoya a quien tienen que voltear a ver, afirmó

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya, ex director general de Petróleos Mexicanos, aseguró que “resulta inexplicable” que la Fiscalía General de la República no haya llamado a declarar a Luis Videgaray Caso, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al ex Presidente Enrique Peña Nieto por la compra de la planta de Agronitrogenados.

“Es incomprensible que no hayan citado a quienes aprobaron y autorizaron la compra, los miembros del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos que estuvieron presentes en la sesión del 16 de diciembre de 2013”, dijo en conferencia de prensa.

“Si quieren realmente encontrar y castigar a los responsables, no es a Emilio Lozoya a quien tienen que voltear a ver”, afirmó esta mañana.

“¿Quién hizo el Pacto por México, quién giró las instrucciones para que se echaran andar los fertilizantes?”, preguntó. “Yo no estoy imputando al ex Presidente. Estoy diciendo que lo citen para que aclare cuáles fueron sus instrucciones”, aclaró sobre la estrategia de citar para presentar pruebas e información sobre la compra.

Asimismo, pidió a la FGR, de Alejandro Gertz Manero, investigar a los otros relacionados: José Manuel Carrera Panizzo, apoderado legal de Pro Agroindustria; a los miembros del Consejo de Administración de PMI Norteamérica (filial de Pemex), Carlos de Regules Ruiz Funes, Sergio Escoto Cortes, Rodolfo Campos Villegas y Juan Carlos Caballero Alabat.

En la lista también aparecen Fernando Toral Acosta, Víctor Gerardo Gómez Verdejo, Carlos Caraveo Sánchez y Jorge Cuellar Mata, del Consejo de Administración de la otra filial PMI Infraestructura para el Desarrollo.

Y, además, a los integrantes del Consejo de Administración de Pemex, entre los que se encuentran Pedro Joaquín Coldwell, Leonardo Fabio Beltran Rodríguez, Miguel Messmacher Linartas y José Rogelio Garza Garza.

El penalista Coello afirmó que, en el marco de la Reforma Energética y la necesidad de impulsar la producción de fertilizantes, Pemex “no adquirió una planta chatarra” en 2015-2016, sino una “capacidad instalada” para producir fertilizantes por 990 mil toneladas anuales a través de la planta, un muelle, cinco bodegas y 30 hectáreas.

“La Unidad de Inteligencia Financiera engañó a la Fiscalía”, aseguró Coello y tan es así, agregó, que ya descongelaron las cuentas de Altos Hornos de México (AHMSA), la empresa que vendió la planta fertilizante.

El abogado aclaró que Lozoya está en México y se presentará a declarar a las autoridades hasta que haya condiciones legales. Dado que el delito de lavado de dinero que se le imputa no es grave, no amerita prisión preventiva.

Compartió que se iba a presentar, pero como el diario Reforma publicó lo de la casa en Ixtapa, decidió abstenerse.

LAS REACCIONES DEL CASO

El 11 de junio, Coello aseveró que todo lo que se movió al interior de Petróleos Mexicanos cuando su cliente estuvo a cargo de la dirección general pasó por el Consejo de Administración y por el ex Presidente Peña Nieto.

“Va a levantar polémica, pero lo voy a decir, ¿quién es el que ordena en este país desde hace muchos años? El que tiene el poder Ejecutivo, el Presidente de la República. El Presidente del Ejecutivo es el que ordena, no se mueve una sola hoja sin que lo ordene el Presidente. Todo lo que se movió en Pemex, contratos y todo, pasó por el Consejo de Administración de Pemex y las filiales y él tenía que acordar con el Presidente”, dijo.

El 2 de junio, Pedro Joaquín Coldwell, titular de la Secretaría de Energía durante el Gobierno de Peña, solicitó a la Fiscalía que lo cite para que le informe por qué lo investiga, esto luego de su nombre apareciera en las indagaciones que la FGR realiza sobre la compra de la planta.

A través de una carta, Coldwell, quien formó parte del Consejo de Administración de la compañía petrolera, anunció lo siguiente: “Le he solicitado al Fiscal General de la República, conforme al derecho que me asiste, proceda a citarme para efectos de informarme en qué indagatorias se me relaciona”.

La compra de Agronitrogenados por parte de Petróleos Mexicanos es investigada por la Fiscalía, presuntamente por haber existido un daño patrimonial en la negociación de compra venta.