Abogados de El Chapo llaman mentirosos a los testigos de la Fiscalía de EU

La defensa del ex líder del Cártel de Sinaloa presenta sus argumentos finales ante el jurado de la Corte del Distrito Este de Nueva York

Noroeste / Redacción

Después de que el equipo de abogados de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias el Chapo -integrado por Jeffrey Lichtman, Eduardo Balarezo y William Púrpura- solo llamaron a un testigo bajo juramento -quien, incluso, no ayudó a la causa del capo sinaloense-, este jueves la defensa del ex líder del Cártel de Sinaloa presentó sus argumentos finales ante el jurado presente en la sala 8D de la Corte del Distrito Este de Nueva York.

El abogado Jeffrey Lichtman, tal como hizo a lo largo del proceso, atacó la credibilidad de los testigos cooperantes del Gobierno estadounidenses, sobre los cuales afirmó que “Han mentido toda su vida”, al asegurar a los miembros del jurado que fue lo que hicieron nuevamente cuando se sentaron frente a ellos durante los tres meses lleva el juicio.

El litigante dijo, además, que el Gobierno de EU y la Fiscalía esperan que ellos olviden la “deshonestidad” de los testigos cooperantes -de los cuales 14 eran cooperantes del Gobierno y 12 tienen acuerdos con miras a una reducción de su sentencia por narcotráfico, la que aguardan en prisiones estadounidenses-, al momento de decidir sobre los diez cargos contra Guzmán Loera-.

Argumentó que la fiscal de origen argentino, Andrea Goldbarg, habló durante seis horas, en la presentación de los argumentos del Gobierno estadounidense, “pero no oyeron una palabra acerca de la credibilidad” de los testigos. “Presumen que [los declarantes] dijeron la verdad”, argumentó Lichtman.

El abogado del Chapo citó como ejemplo el testimonio del colombiano Alexander Cifuentes Villa, quien proveía droga al Cártel de Sinaloa y durante un interrogatorio de la defensa admitió que mintió “al Gobierno, a agencias del orden, a la esposa”.

El litigante señaló, también, que evidencia cómo el uso de armas por parte de su cliente “fue puesta en las manos” de Guzmán Loera por los mismos testigos. Reiteró que Ismael Zambada García, alias el Mayo, identificado por testigos como ex socio de Guzmán Loera en el Cártel de Sinaloa, es quien estuvo detrás del arresto y procesamiento de su cliente, pero que nunca ha sido arrestado, “y a ustedes les toca averiguar por qué”, apuntó.

El abogado del capo sinaloense comenzó su presentación agradeciendo al jurado por su paciencia durante los tres meses del proceso y les indicó además que este juicio “es la cosa más importante en la vida de mucha gente y que su decisión “impactará la vida” de estas personas, más allá de Estados Unidos, afirmó.

Lichtman también hizo la presentación inicial de argumentos del juicio en noviembre pasado y generó gran polémica cuando afirmó que el entonces presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa, habían sido sobornados por el Cártel de Sinaloa, tema que le fue prohibido tocar en sus argumentos finales.

El juez Brian Cogan informó, previo al inicio de la presentación de la defensa, que el jurado comenzará a deliberar el próximo lunes, tras escuchar las instrucciones del magistrado federal.

Durante diez semanas la Fiscalía de Estados Unidos presentó 56 testigos bajo juramento en la Corte del Distrito Este de Nueva York, para documentar con evidencias los 11 cargos relacionados con el narcotráfico que pesan contra el Chapo, quien podría ser condenado a cadena perpetua en los siguientes días en que se prevé finalice el llamado “Juicio del Siglo”.

Al presentar sus argumentos finales el Gobierno estadounidense dejó claro al jurado que lo importante del caso no es demostrar si el Chapo era el máximo líder del Cártel de Sinaloa, sino catalogarlo como un “organizador, supervisor u otra posición de esa organización” para poder condenarlo por narcotráfico.

“El acusado era un jefe de cinco o más personas, no hay que probar que era el máximo responsable” para condenarlo por narcotráfico, subrayó ante el jurado la fiscal Andrea Goldbarg, estadounidense de origen argentino, antes de insistir en que el Chapo “era uno de los máximos líderes [del Cártel de Sinaloa] más allá de la duda razonable”.

Sin embargo, la defensa del acusado ha defendido a lo largo del juicio, que el verdadero líder del Cártel de Sinaloa era Ismael Zambada García, alias el Mayo, quien aún permanece prófugo de la justicia.

Los abogados del Chapo afirman que su cliente fue víctima de una traición del Mayo, su ex socio, en colusión con funcionarios mexicanos corruptos, y de una conspiración entre los gobiernos de Estados Unidos y México para encubrir corrupción.

La Fiscalía estadounidense asegura que eso es falso y además “totalmente irrelevante para la culpabilidad del acusado”, además de que asegura que el Chapo era el jefe de un imperio criminal que traficó toneladas de cocaína, heroína, metanfetaminas y mariguana a Estados Unidos a lo largo de 25 años, con ganancias de 4 mil millones de dólares, producto de sus negocios ilícitos.

Además de testigos -ex socios, ex amantes, ex empleados, ex enemigos y ex funcionarios públicos-, el Gobierno de EU presentó durante 3 meses los videos, grabaciones de audio, mensajes de texto y de mensajería instantánea, además de testimonios de expertos e investigadores de la Agencia Antidrogas y el Buró Federal de Investigaciones (DEA y FBI, respectivamente, por sus siglas en inglés), como pruebas para incriminar al capo sinaloense.