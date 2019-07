Abogados de MazatlÃ¡n llaman a mejorar instrumentos legales para prevenir justicia por propia mano

Abogados de Mazatlán llaman a mejorar instrumentos legales para prevenir justicia por propia mano

José Antonio Serna dice que los autoridades de procuración de justicia deben ser más sensibles con los justiciables

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Un llamado a las autoridades de procuración y administración de justicia de los diferentes niveles de gobierno para que mejoren la atención y el servicio a los ciudadanos, que sean más sensibles para prevenir que los justiciables busquen la justicia por propia mano, demandaron abogados.

“Se exhorta al gremio en general a redoblar esos esfuerzos, a tratar de ser sensibles con esas personas, con esas víctimas que han sido vulneradas en sus derechos y que lleguen por ese camino a la impartición de justicia, porque solamente con ese grado de sensibilidad que debe de tener un funcionario al momento en que se le toque su ventanilla y que hasta ahorita muchas veces hemos visto con la experiencia que lo primero que nos responde un funcionario en este sentido es que tiene mucho trabajo, que nos esperemos, que nos pongamos en la cola”, dijo el presidente del Colegio de Abogados “Marco Antonio Arroyo Cambero”, José Antonio Serna Valdés.

“Así le dicen al justiciable de frente, al peticionario de justicia, eso es una insensibilidad, es una violación de derechos completamente, es una tortura judicial inclusive porque revictimiza a la persona que ha sido ya vulnerada en sus derechos, que ha sido tratada mal por alguna situación o algún infortunio que en la calle o al exterior en sus relaciones fue realizada ahora todavía sigue siendo una víctima más del propio sistema o del funcionario que la atiende porque le dice que se espere o si no le haga como quiera”.

En conferencia este jueves por la mañana como parte de las actividades para la celebración del Día del Abogado, que es este 12 de julio, Serna Valdés subrayó que con esa insensibilidad se abre el camino a que el justiciable lamentablemente vaya por su propia cuenta y se satisfaga haciendo justicia por su propia mano, algo que no se puede permitir.

Por ello subrayó que tanto abogados como funcionarios que están en los tribunales y en las diversas instituciones deben de tener esas sensibilidad y esa suma de esfuerzos y consciencia en su trabajo en que se tiene que abrir esa puerta y darle el acceso debido y atender bien al usuario de justicia.

“No se vale y no es pretexto que tengan mucho trabajo a decírselo así a la persona para retardarle sus asuntos, para hacerle tortuoso ese camino, pareciera que tuviera como objetivo de que desistieran de su petición de justicia para no tener más chamba, no tener que trabajar, entonces eso no podemos hacerlo, por eso se exhorta a que las autoridades tengan esa sensibilidad hacia con el peticionario de justicia y hacia con los abogados desde luego”, reiteró.

“Porque nosotros seremos un gremio siempre velante que vamos a seguir hablando por la sociedad, por el que lo necesite, siempre eso es lo que hace el abogado, ese es nuestro papel en una sociedad, eso es lo que le abonamos, hablar por el otro, hablar por otro, abogar por el otro que ha sido víctima vulnerada en sus derechos, entonces nuestra demanda será constante a que sea mejorado el servicio de esas autoridades de cualquier institución”.

También hizo un reconocimiento tanto a los profesionales del Derecho tanto litigantes, como a quienes trabajan en las diferentes instituciones de gobierno que tienen una tarea difícil porque están trabajando con una serie de limitaciones y con exceso en la demanda de su trabajo.

“Hay que entenderlos, Mazatlán está creciendo y Sinaloa también a su vez va creciendo con su población y ¿esto qué genera?, pues mayor índice de demandas que son naturales porque a mayor relaciones familiares, comerciales, etcétera, surge mayor demanda de acudir a través del estado de Derecho y a los tribunales a la impartición de justicia correspondiente”.

“Hay que reconocer toda esa valía y ese esfuerzo que día con día las personas de nuestro gremio que se dedican al Derecho estamos exhortando porque creemos en el Derecho como la mejor de las instituciones para regular los problemas de la conducta en sociedad, exhortamos a la población en general, a la ciudadanía a que a través de este camino, a través del camino de las instituciones resuelvan sus conflictos”.

Subrayó que solamente de esa forma se va a llegar de una manera civilizada y pacífica a resolver los conflictos y las diferencias que como en cualquier democracia existe y se da, ya sea en relaciones de carácter privado, en relaciones de carácter público o en relaciones de carácter familiar.

Se debe hacer de ese camino y de las instituciones esa solución y esa puerta que pueda tener el justiciable para llegar a que se le administre justicia, que es una tarea dura que tienen tanto abogados postulantes como los licenciados en Derecho que se encuentran del otro lado del escritorio, del lado de la impartición de justicia como una meta a que sea un camino eficaz en donde se le facilite a la víctima, a quien ha sido infringido en sus derechos, a quien acude por esta vía a reclamar que se reponga esa esfera de derecho del que fue vulnerada, y se tiene que dar esa confianza, recalcó Serna Valdés.

También reiteró el llamado a que el Congreso del Estado dote en el próximo Presupuesto de Egresos al Supremo Tribunal de Justicia del Estado para que se creen más tribunales donde hace falta, en el caso de Mazatlán se requiere de un Juzgado Familiar más para que se atienda mejor la demanda que se tiene en esa materia, además se debe contar con juzgados especializados en materia civil y mercantil y que deben de ser mixtos como actualmente.