Abogados de Rosario Robles acusan a FGR de presentar licencia apÃ³crifa como prueba para encarcelarla

Abogados de Rosario Robles acusan a FGR de presentar licencia apócrifa como prueba para encarcelarla

El abogado Julio Hernández Barros informó a través de un comunicado que el documento de identidad no sólo cuenta con una firma y un domicilio falsos, sino que incluso es probable que la fotografía haya sido tomada de Internet para diseñar la licencia apócrifa

Noroeste / Redacción

La defensa de Rosario Robles afirmó que la licencia de conducir de la ex funcionaria federal que presentó la Fiscalía General de la República para conseguir que Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, vinculara a proceso y dictara prisión preventiva justificada a la ex funcionaria federal, es apócrifa.

El abogado Julio Hernández Barros informó a través de un comunicado que el documento de identidad no sólo cuenta con una firma y un domicilio falsos, sino que incluso es probable que la fotografía haya sido tomada de Internet para diseñar la licencia apócrifa.

"Se trata de un documento evidentemente apócrifo que en su momento fue refutado por esta defensa y que ahora estamos en posibilidades de dar a conocer a la opinión pública. El Ministerio Público presentó este documento con datos, firma y fotografía falsos", aseguró Hernández Barros en el comunicado que difundió en su cuenta de la red social Twitter.

"En él se puede observar que la fotografía fue tomada, tal vez de internet, la firma no corresponde con la de nuestra defendida y con datos que no corresponden con el domicilio de Rosario Robles", abundó el abogado, quien junto a Xavier Olea Trueheart, renunciaron el pasado 6 de septiembre a la defensa de la ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Hernández Barros -quien afirmó que la prueba llegó a sus manos en forma anónima- precisó que en la base de datos de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) del Gobierno de la Ciudad de México, la licencia falsa señala que el domicilio de Robles Berlanga se encuentra ubicado en la calle de Tennyson sin número, colonia Axotla, en la alcaldía Álvaro Obregón, "cuando en realidad, la calle de Tennyson está ubicada en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo".

Por otra parte, el litigante indicó que la FGR pidió a la magistrada Graciela Santés Magaña, titular del Cuarto Tribunal Unitario Penal, recusarse de la apelación en la que iba a resolver si confirmaba la prisión preventiva o dejaba en libertad a la ex funcionaria federal.

La magistrada tenía programado presidir este viernes por la mañana, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, la audiencia de aclaración de agravios de dicha apelación, sin embargo, la diligencia fue cancelada por el recurso que promovió la FGR.

Por presentar la recusación, Hernández Barros acusó a la Fiscalía General de la República de incurrir en "chicanadas", así como en actos "arbitrarios y fuera de toda lógica", que "injustamente" prolongan la estancia en prisión de la ex titular de la Sedatu y la Sedesol.

"El equipo legal encabezado por Julio Hernández Barros lamenta y reprueba el 'juego sucio' del Ministerio Público al descalificar y poner en duda la dignidad, el profesionalismo, la imparcialidad y la experiencia de la magistrada Santés Magaña para conocer del caso, cosa que no hizo cuando se designó 'por sorteo' al juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que sí estaba impedido legal y éticamente", dijo el abogado.

"La defensa legal de Rosario Robles exige se respete el Estado de Derecho y se dé continuidad al procedimiento evitando 'ardides' notoriamente improcedentes, y se reponga a la brevedad la audiencia bajo las condiciones que ya estaban establecidas", abundó Hernández Barros.

RECHAZAN AMPARO PARA QUE ROBLES BERLANGA DEJARA PENAL

El juez Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal notificó ayer jueves 12 de septiembre la negativa a la suspensión definitiva que solicitó la ex titular de la Sedesol y Sedatu para revocar la decisión del juez Delgadillo Padierna de vincularla a proceso.

La defensa de Robles Berlanga había solicitado dicha suspensión definitiva, para que una vez concluida la etapa de investigación complementaria concedida por el juez de Control a la FGR, y que termina el mes próximo, no continúe el proceso judicial.

Lo anterior implicaba que no se llevara a cabo la audiencia intermedia y por tanto el Ministerio Público de la Federación no hubiera podido emitir su acusación, además de que el juez no resolvería si la ex funcionaria federal enfrentaría un juicio por dicho delito. Sin embargo, el proceso continuará tramitándose normal hasta que dicte su sentencia definitiva, prevista para principios del próximo mes.

ASF PREPARA 4 DENUNCIAS MÁS CONTRA ROSARIO ROBLES

David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), adelantó el pasado 11 de septiembre que presentarán ante la Fiscalía General de la República (FGR) otras cuatro denuncias contra Robles Berlanga por presuntos desvíos de recursos que forman parte del esquema de la "Estafa Maestra".

El Auditor indicó que las acusaciones serán presentadas antes de que concluya el año y se sumarán a las 11 que se han presentado durante su gestión al frente de la ASF contra la ex funcionaria federal. Asimismo, afirmó que, con base en estas 15 denuncias, se presume que hubo un desvío de 3 mil millones de pesos durante los periodos de Robles Berlanga como titular de la Sedesol y la Sedatu.

"Lo que sí es muy importante es que tenemos una gran coordinación con la FGR que nunca se había logrado, nuestros asuntos se están tramitando muy rápidamente y nosotros hemos sido convocados por los jueces como la parte ofendida, nosotros somos los defensores, los garantes del manejo de los recursos públicos, entonces realmente la parte ofendida sería el pueblo de México y nosotros somos quienes los representamos", indicó Colmenares Páramo.

ABOGADOS HABÍAN ABANDONADO CASO DE ROBLES BERLANGA

"Nos informó que por la precaria situación económica por la que atraviesa, no será posible cubrir el pago de nuestros honorarios profesionales, los cuales a la fecha han sido debidamente devengados bajo la más estricta ética profesional", informaron en un comunicado los despachos Bufete Hernández Barros Abogados y Oléa & Oléa Abogados, el pasado 6 de septiembre.

Ese mismo día se reunieron con Robles Berlanga en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y que se decidió finiquitar la relación profesional, la cual será efectiva hasta que la imputada designe nuevos defensores particulares.

La ex funcionaria federal solicitó a Hernández Barros que, a partir de esta fecha se encargue únicamente de la continuidad de la defensa y de todos los actos procesales que se encuentren pendientes y, en su momento, en realizar una entrega-recepción de su caso a los nuevos litigantes.

"Los miembros de los Despachos de Abogados que hasta este momento representamos a la maestra María del Rosario Robles Berlanga reiteramos nuestra confianza en el Poder Judicial de la Federación y estamos convencidos de que conforme a derecho la maestra Robles Berlanga en el corto plazo obtendrá su libertad", manifestaron los litigantes.

Asimismo, llamaron al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a que realice una investigación exhaustiva y conforme a derecho respecto al actuar del juez Delgadillo Padierna, quien, acusaron, a través de sus resoluciones judiciales mantiene ilegal y arbitrariamente privada de la libertada a la ex funcionaria federal.