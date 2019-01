Abogados de Sinaloa aprueban fin a la guerra contra el narco

Sin embargo, quien viole la ley, debe ser sancionado, pide Colegio de Abogados Marco Antonio Arroyo Cambero

Belizario Reyes

La estrategia que tiene el Presidente de la República es buena, en el sentido de procurar la paz, pero sí debe dejar en claro que quien cometa un delito debe ser sancionado, pues nadie está exento del estado de Derecho y de la legalidad, expresó el presidente del Colegio de Abogados "Marco Antonio Arroyo Cambero".

"Bueno, de entrada la estrategia que tiene el Presidente es buena en el sentido de procurar la paz, pero sí debe dejar claro que cualquier persona que cometa un delito debe ser sancionada pues nadie está exento del estado de Derecho", enfatizó José Antonio Serna Valdés.

Se debe sancionar a quien cometa cualquier delito, incluyendo los relacionados con el narcotráfico, recalcó en entrevista.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que actualmente México ya no está en guerra contra el narcotráfico, y que se va a construir la paz.

"Oficialmente ya no hay guerra (contra el narcotráfico), nosotros queremos la paz, vamos a construir la paz", añadió tras enfatizar que el Gobierno que encabeza promueve una nueva política de lucha contra el crimen organizado, y ya no se ha detenido a grandes capos porque ésa no es la función principal de su administración, sino garantizar la seguridad pública, bajar el número de homicidios, de robos y que no haya secuestros.

Serna Valdés dijo que muchas personas también por su situación económica o por el estado de vulnerabilidad en que se encuentran, bajo ese contexto incurren en hechos delictivos, por lo que la cuestión de usar la palabra paz, en lugar de guerra, está bien.

Recalcó que está mal llamada guerra al combate contra el narcotráfico en años recientes, pues esta palabra es solamente para cuando se atenta contra la soberanía del país para defenderla, pero si no hay esa situación, no tiene por qué llamarse guerra.

"Violencia con violencia genera más violencia", expresó el dirigente de abogados.

Subrayó que la estrategia para combatir el crimen en general, incluso tratándose de delincuencia organizada, debe incluir aspectos como la educación, la cultura de la paz, el buen civismo, el honor, que eso es lo que no se está viendo.

También subrayó que cuando se cometa un delito debe ser atendido por las corporaciones policiacas correspondientes y cuando así se requiera deben ser apoyadas por el Ejército y las fuerzas armadas en general.