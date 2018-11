Abogados proponen más cercanía de la SSPM con la ciudadanía de Mazatlán

José Antonio Serna, presidente del Colegio de Abogados Marco Antonio Arroyo Camberos, dice que la Policía Municipal debe garantizar la seguridad de los ciudadanos

Fernanda Magallanes

MAZATLÁN._ El Colegio de Abogados “Lic. Marco Antonio Arroyo Cambero”, propuso más cercanía de la Secretaría de Seguridad Pública con la ciudadanía y conocer de frente la problemática de cada sector, así como el desempeño de cada uno de sus comandantes.

El Presidente del Colegio José Antonio Serna Valdés mencionó que esto es indispensable para lograr un estado de derecho que garantice la seguridad en sus habitantes, pero también regresar ese vínculo de confianza entre la sociedad y las autoridades.

“Es importante que se haga comités ciudadanos en todos los sectores y que sean los verdaderos monitores del desempeño del comandante que esté en el sector correspondiente y que la misma sociedad entienda que tiene una gran responsabilidad civil en estar denunciando, señalando y defendiendo la colonia, es una responsabilidad civil que se tienen y que el Secretario tiene que recoger y responder a la ciudadanía”, declaró.

Dentro de la reunión de consejo entre los agremiados, Serna Valdés reiteró que es importante darle valor a la voz de un ciudadano, pues son ellos quienes viven el día al día entre la inseguridad y luchan por una mejor calidad de vida.

Sin embargo, también señaló que hay quienes prefieren callar por la falta de confianza que tienen en los elementos policiales.

“Necesitamos un estado de derecho donde se dé la cancha para todas las actividades económicas y que pueda salir mejor, porque si no hay seguridad, no va a dar el gobierno la cancha que se necesita para el desarrollo de nuestra localidad, no queremos que se sienta la gente insegura, siempre tenemos un lema la plusvalía de una ciudad se mide por su seguridad”, comentó.

“Si una colonia no está bien, tiene un foco de violencia, es porque también hay ciudadanos que no están exigiendo, no están demandando o bien que no se sienten representados y necesitamos defender, pugnar y demandar por unos mejores servicios”, agregó.