LITERATURA

Abordan el papel de la mujer escritora en el Encuentro 13 Habitaciones Propias

María Ángeles Pérez López y Natalia Toledo participan en el Encuentro 13 Habitaciones Propias, en el Festival Cultural Puro Sinaloa

Nelly Sánchez

En la primer mesa de Diálogos del Encuentro 13 Habitaciones Propias, la sinaloense Lucía Leyva motivó la charla con una serie de preguntas de Virginia Woolf: ¿Qué ficción es la que escribe la mujer? ¿qué se escribe sobre la mujer que escribe?

Y las poetas María Ángeles Pérez López y Natalia Toledo coincidieron en que escribe sobre lo que vive y lo que quiere aportar.

En el Museo de Arte de Sinaloa inició el segundo Encuentro Internacional de Literatura 13 Habitaciones Propias, en el marco del Festival Cultural Puro Sinaloa 2018.

Pérez López, quien manifestó su felicidad de estar aquí, en el norte de México, consideró que la mejor pregunta posible de Woolf es la de la esencia de lo que a la mujer le preocupa.

"Sería solo una parte, lo que tiene que ver con etnia, clase social, con educación sexual, el paradigma de maldad creo que sigue siendo masculino, blanco, heterosexual y cristiano... estar fuera de esos cuatro rasgos es estar marcado, por cosas de que suenan interesantes para mujeres", dijo.

"Nosotras aportamos lo que queremos aportar como escritoras, es la posibilidad de pensar y sentir como un individuo, como un hombre y una mujer incluso más allá... un ser humano que está en el mundo se preguntan lo que vive, se ha vivido antes y cómo ha articulado un lenguaje para vivirlo".

La autora española dijo que sobre las mujeres sigue pesando un modelo de sociedad, de cultura, de relación humana, en la que masculino, blanco, heterosexual y cristiano, sigue siendo dominante.

"Que todavía tengamos violencia a las mujeres, discriminación salarial, que los pobres más pobres sean mujeres, que la vejez es insoportable si eres mujer porque no está socialmente aceptada, la idea del tiempo atravesando nuestros cuerpos, que la idea de una mujer que decide no ser madre sea tolerable socialmente".

Natalia Toledo aseguró que en el Itsmo de Tehuantepec, de donde viene, pareciera un paraíso para las mujeres, porque presumen un matriarcado y son autosuficientes desde niñas.

"Una de las formas que tienen los hombres de someter a las mujeres es el dinero, eso no lo padecemos porque tenemos nuestro propio dinero, somos excelentes administradoras. Esta presencia fuerte de la mujer, es visible en la política, en la casa, la organización de las fiestas...".

"Eso sí, nos está prohibido envejecer a las mujeres, nos preocupa mucho que si la lonja, las arrugas, las canas... yo me las pinto por ejemplo, pero no he podido porque he estado viajando, ya me conocieron que tengo algunas, que horror".

Toledo aseguró que ella se siente muy orgullosa de su comunidad, su cultura y de lo que le trasmitieron las mujeres y hombres de su familia.

Pero reconoció que hay una práctica zapoteca antigua que erradicaron.

"Había una práctica de la virginidad, te roban, tienes que comprobar la doncellez en un pañuelo blanco y a partir de eso puedes poner fecha para casarte. Yo decidí no ser virgen para nadie... ni voy a ponerme precio, ni cambiarme por unos bueyes".

Pero supo que a una amiga se la robaron una noche en este rito y no sangró, la devolvieron y colgaron una olla rota afuera de su casa... Y sobre eso escribió.

Al moderar la muesa, Lucía Leyva hizo un análisis de las obras de las escritoras, así como de lo que cuestionaba Virginia Woolf sobre la mujer que escribe.

"Qué se preguntan, la forma de ser de la mujer, qué ficción es la que escribe la mujer, o qué se escribe sobre la mujer que escribe".

Antes, se presentó el poemario Experiencia Butoh, de la sinaloense Daniela Camacho, sobre sus experiencias durante una estancia en Japón, y se desarrolló una Mesa de lectura y debate en la que participaron Rebeca Lane, Andrea Cote, Claudina Domingo y Mónica Nepote.

En la inauguración, Papik Ramírez, director general del Isic, destacó la necesidad de establecer un vínculo entre lectores y autores sinaloenses, y un grupo de escritoras de importancia nacional e internacional, que ofrece un diálogo de muchos registros y con este encuentro lo logran.