Abortan sesión extraordinaria de Cabildo, donde se elegiría al 'zar' anticorrupción de Mazatlán

En la misma se discutiría la reelección o rechazo de la propuesta del Alcalde para que Rafael Padilla Díaz permanezca por tres años más al frente del Órgano Interno de Control

Alma Soto

MAZATLÁN._ La ausencia de ocho de 12 regidores abortó la Sesión Extraordinaria de Cabildo 24, que fue convocada el viernes para discutir y en su caso aprobar o desaprobar por parte del pleno del Cabildo la postulación presentada por el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, Rafael Padilla Díaz, para que sea designado por un periodo inmediato posterior de tres años como titular del Órgano Interno de Control.

Luego de ser pospuesta por 15 minutos por falta de cuórum legal, finalmente la Sesión Extraordinaria de Cabildo 24 se suspendió, y se convocaría para 24 horas después.

Asistieron solamente Benítez Torres, la Síndica Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, Adalberto Valle Pérez, Alberto Lizárraga y Guadalupe Elizabeth Ríos Peña.

Bojórquez Mascareño y Valle Pérez preguntaron si a la oficina de la Secretaría del Ayuntamiento llegó un justificante de inasistencia de los ochos ediles faltantes y que los mostraran a la pantalla, a lo que el Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, respondió que es un derecho que ellos tienen de enviarlo o no, y al no haber sido instalada la sesión no tenía por qué exhibir los documentos.

No asistieron José Manuel Villalobos Jiménez, Paulina Guadalupe Osuna Castañeda, Rodolfo Cardona Pérez, Santa del Carmen Tirado Díaz, María Teresa Núñez Millán, Ricardo Michel Luna, María Isabel Gamboa González, Felipe de Jesús Velarde Sandoval y Guadalupe Aguilar Soto.

YO HICE MI PARTE: SÍNDICA PROCURADORA

Bojórquez Mascareño aseguró que ella hizo su parte en todo el proceso de selección del nuevo candidato para dirigir el Órgano Interno de Control.

“Yo estoy firme, mi postura es firme porque es legal todo lo que estoy haciendo, y lo legal te da firmeza”, manifestó.

Respecto del pronunciamiento de las 15 organizaciones de la sociedad civil que demandaron reponer el proceso de selección de candidatos al Órgano Interno de Control, que señalaron que a su convocatoria le faltó transparencia, Bojórquez Mascareño dijo que aceptaría reponer el proceso, siempre y cuando le justifiquen que realmente no fue transparente.

“Nosotros publicamos, estuvieron los regidores en las exposiciones, fue en las redes, en la web de la Síndica Procuradora, que me digan en dónde está el fallo y ya lo vemos”, dijo.

Respecto de la identidad de los candidatos, indicó que tiene todos los documentos, pero ellos pidieron guardar la identidad.

Para Elizabeth Ríos Peña, la ausencia de los regidores en la sesión de Cabildo es una falta de respeto a los ciudadanos.

“No sé si los presionaron, desconozco eso, pero me parece una falta de respeto que no se hayan presentado a la sesión de Cabildo porque ya nos habían convocado con anterioridad”, manifestó.

Consideró que la propuesta de la Síndica Procuradora se basó en un proceso de selección, en el que estuvo presente y puede validar que se hizo con transparencia.

Adalberto Valle Pérez consideró que quizá la ausencia de los ocho regidores obedece a que ellos no están de acuerdo en ratificar a Padilla Díaz.

“Por eso no se presentaron, para no autorizar la ratificación de Padilla Díaz, en esto no existen casualidades, son ocho compañeros a los que respeto, pero como ya dicen en las redes, tenemos la obligación de estar dos sesiones de Cabildo al mes y las extraordinarias que sean necesarias, quizá ellos saben que obligadamente la propuesta para el Órgano Interno de Control tiene que salir de la Síndica y al ver que no era ella quien proponía, optaron por no presentarse”, declaró.

La reunión fue convocada tres días después de que, en Sesión Extraordinaria de Cabildo 23, se votó a favor de la conformación de una comisión transitoria para buscar a los candidatos idóneos según recomendación del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.

La comisión no se conformó, según informó Bojórquez Mascareño, quien sería parte de la misma.

La propuesta para el titular del Órgano Interno de Control debe hacerla, según el Artículo 67 Bis A, la Síndica Procuradora, y no el Alcalde, como se señala en la convocatoria de la Sesión Extraordinaria de Cabildo 24.