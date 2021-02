Aborto, grupos vulnerables y sedición, contemplados en la Ley de Amnistía del Estado de Sinaloa

Se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación la Ley de Amnistía para Sinaloa, que instruye al Gobernador del Estado integre una Comisión que coordine los actos para facilitar y vigilar la aplicación de la Ley

América Armenta

CULIACÁN._ Mujeres condenadas por aborto en ciertas circunstacncias, grupos vulnerables que no hayan tenido un debido proceso en su juicio, entre otros, se verán beneficiados con la expedición de la Ley de Amnistía para Sinaloa, para aplicarla, la ciudadanía interesada deber solicitarlo a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, declarando respecto de sus beneficiarios extinguida el ejercicio de la acción penal.

La expedición de la Ley, del modelo que viene desde la federación, fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado de Sinaloa, por lo que ahora falta su aprobación en el Pleno para su discusión y aprobación de la 63 Legislatura.

Además, en el decreto se instruye para que el Gobernador del Estado integre una Comisión que coordine los actos para facilitar y vigilar la aplicación de la Ley.

Con esta nueva Ley para el estado, se busca fortalecer el sistema de derechos que beneficie a todas las personas, principalmente a aquellas que por alguna circunstancia se encuentren en situación de vulnerabilidad, particularmente en situación de pobreza. Subsanando las deficiencias e injusticias que podrían haber estado presentes en múltiples casos ventilados ante el sistema de justicia.

La Ley de Amnistía pasará al Pleno para su discusión y aprobación, el cual se encuentra en receso, pero puede ser llamado por la Diputación Permanente, que preside Graciela Domínguez Nava, para una sesión extraodinaria.

Contenido

La comisión dictaminadora expuso que se decretará amnistía en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado o pudiere ejercitarse acción penal ante los tribunales del fuero común del Estado de Sinaloa.

En mujeres que hayan abortado bajo algunas circunstancias, en personas condenadas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura.

Personas con sentencias por el delito de robo simple y sin violencia, siempre que no amerite pena privativa de la libertad de más de cinco años, a personas encarceladas por sedición, o por que hayan invitado, instigado o incitado a la comisión de otros delitos formando parte de grupos impulsados por razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional, siempre que no se trate de terrorismo y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves a otra persona o se hayan empleado o utilizado armas de fuego.

Aplicará también a personas condenadas por los delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en términos del artículo 474 de la Ley General de Salud.

Cabe destacar que la amnistía no se aplica a personas que sean reincidentes respecto del delito por el que están indiciadas o sentenciadas, por los delitos cometidos antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.