Abreu y Tatis Jr. fueron Jugadores del Mes en Grandes Ligas

José Abreu y Fernando Tatis Jr. fueron nombrados los Jugadores del Mes de agosto en la Liga Americana y Nacional, respectivamente.

Para el cubano Abreu, es la tercera ocasión en que es Jugador del Mes. Para el dominicano Tatis, es la primera.

En 28 partidos de agosto, Abreu bateó .330 con OPS de 1.061. Conectó 11 jonrones, empatado en el primer lugar de Grandes Ligas en ese sentido en agosto con Luke Voit y Mike Trout. Además, Abreu tuvo slugging de .687, sólo detrás de Voit entre los bateadores calificados en la Americana.

José! José! José!

José Abreu has been named A.L. Player of the Month. He set club records for home runs in a three-game series (six), homers in a two-game span from 8/21-22 (five), and homering in four consecutive plate appearances from 8/22-23. pic.twitter.com/jxCk2gtQRV