Abrir el turismo, solo con menos contagios, recomienda ex Secretario de Turismo federal

Enrique de la Madrid Cordero reconoce que en Mazatlán se ha hecho bien la tarea de certificación, pero en el País no hay medición ni seguimiento confiable de los casos de coronavirus

Alma Soto

Enrique de la Madrid Cordero, ex secretario de Turismo de México, consideró que los destinos turísticos deben abrir solamente si se demuestra que, en los próximos 15 días, no hay contagios masivos.

En un panel virtual organizado por Coparmex Mazatlán, el ex titular de la Sectur federal dijo que son cuatro condiciones las que traerían una reapertura segura.

La primera es que no haya contagios masivos en las próximas dos semanas; la segunda, que la capacidad hospitalaria sea de al menos el 60 por ciento; que se hagan pruebas, se mida el número de contagios, se rastree y se aísle a quienes tuvieron contacto, y que se promuevan protocolos sanitarios.

Esa última condición, reconoció, es la que mejor están haciendo en Mazatlán.

“En México no medimos, si detectamos a los contagiados a tiempo, principalmente a los asintomáticos, si los detectas y generas una plataforma para darle hacia atrás a los contactos que tuvieron, puedes aislar a esas personas y puedes dejar el resto abierto, eso es lo que hizo Corea del Sur, si detectan rápido, separan y aíslan. Si no lo hemos hecho ahorita, estamos a tiempo de hacerlo. Probar, medir, rastrear, aislar”, manifestó ante casi un centenar de participantes en la conferencia virtual.

Carlos Berdegué Sacristán habló a nombre de los turisteros mazatlecos, y explicó las medidas que se están tomando para un regreso seguro.

Dijo que esperan abrir el 1 de julio y llegar a ocupaciones, en el transcurso de ese mes, de entre 30 y 75 por ciento.

A raíz de su comentario, De la Madrid Cordero señaló que los protocolos sanitarios, que son parte de las condiciones de reapertura, sí se están haciendo bien en Mazatlán.

Pero, no aprobó ni desaprobó la fecha para la reapertura que, tentativamente, será el 29 de junio, según comentarios del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, o el 1 de julio, según señaló Berdegué Sacristán, y lo adelantó el propio Secretario de Turismo estatal, Óscar Pérez Barros.

“No aconsejo no abrir, hay que hacerlo todos, es un esfuerzo local importantísimo, pero hay que tener los mismos protocolos de los lugares de origen de los turistas y también cuidar a lo población local, que no nos traigan brotes, cuidar las entradas. No estamos en épocas de dar buenas noticias, es un escenario difícil, pero podremos lograrlo con cuidado y moderación”, declaró.

Insistió en la necesidad de hacer más pruebas a personas con síntomas, pero sobre todo a los asintomáticos, pero si eso no es posible, entonces que los hoteleros dediquen a una persona a hacer una base de datos con las cifras que proporciona la Secretaría de Salud, pero también incluyendo a las muertes no explicadas, pues por todos es sabido que no todos los que se enferman van a los hospitales.

Entonces, dijo, se tendrá una base de datos confiables, podrán saber cómo está realmente la ciudad.

“Tener las cosas controladas, medidas, decir las cosas como son y actuar en consecuencia, esa es la mejor promoción”, recalcó, “una batalla no se pierde hasta que se abandona el campo de batalla, vamos a competir en el mundo con los mismos destinos y menos turistas, muchos se van a guardar, por ello debemos trabajar mucho mejor”.

En otro sentido, De la Madrid Cordero llamó a los empresarios turísticos a exigir la participación de los gobiernos federal, estatal, local y de los Congresos locales y federal.

Porque, dijo, lo que no se exija ahora puede ser en detrimento del futuro.

“Si mañana se les caen dos o tres aerolíneas, no hablamos de cómo van a venir los turistas a Mazatlán”, señaló.

El ex funcionario federal comentó que en Estados Unidos y en Alemania, por ejemplo, hay enormes inyecciones de recursos a las aerolíneas, en España y Francia están apoyando a las empresas, mientras en México se ha optado por callar, como si nada pasara.

En cambio, criticó, se siguen destinando recursos para proyectos como el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía.

“No dejemos de insistir en que este sector requiere apoyo, sí es responsabilidad del Gobierno, no han desplegado nada, mientras esta pandemia esté creciendo, no se justifica que nuestro gobierno esté haciendo las inversiones en proyectos como el Tren Maya”, recalcó.

La conferencia estuvo dirigida por Jorge García Félix, y, además de De la Madrid Cordero y Berdegué Sacristán, tomaron la palabra Lance Vient y Valeriano Suárez.

El ex funcionario federal sugirió hacer una lista de las cosas que pueden salir mal para ir cubriéndolas.

CONDICIONES PARA LA APERTURA

Enrique de la Madrid Cordero, ex Secretario de Turismo de México en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, consideró que para poder abrir la puerta a los visitantes, un destino debe considerar, al menos, los siguientes puntos:

1. Estar seguros de que la tasa de contagios de coronavirus está debajo de 1 por 15 días seguidos, es decir que las personas infectadas no contagien a más de una persona, pues se supone que una vez que se reabra va a haber un rebrote y el contagio se puede salir de control.

2. Que la capacidad hospitalaria no esté excedida del 60 por ciento. Tener cuidado con la percepción de que si los hospitales no están excedidos no hay problemas, porque mucha gente no llega a los hospitales.

3. Probar, medir, rastrear, aislar. Si se detecta a los contagiados a tiempo, principalmente a los asintomáticos, y se genera una plataforma para darle hacia atrás a los contactos que tuvieron, se puede aislar a esas personas.

4. Cumplir con los protocolos sanitarios.