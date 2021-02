Carnaval Internacional de Mazatlán de 1996

Abris Iliana es una reina de plata

La mazatleca se coronó hace 25 años como Reina del Carnaval, desde entonces su amor por la fiesta ha sido parte importante de su vida, sentimiento que les trasmite a sus dos hijos, tanto que posiblemente en un par de año tenga otra corona en casa

Fernando Espinoza

En cada edición del Carnaval se hace un homenaje a reinas y reyes por sus aniversarios de 25 y 50 años; este año era muy esperado para Abris Ileana y su familia, pues anhelaba volver a saludar al pueblo de Mazatlán que la convirtió en una reina para la eternidad.

Abris Ileana Tiznado se coronó como Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán en 1996, y ahora, echando un vistazo al pasado recuerda cómo formó una estrecha amistad con Karla Arámburo, quien ese mismo año portó la corona de Reina de los Juegos Florales, al igual que con el resto del cortejo real.

Imagen del Carnaval de Mazatlán cuando Abris fue reina.

Este año, Abris festeja su reinado de plata de una manera diferente a como se lo imaginó, pues el Carnaval se canceló por la pandemia por coronavirus. Pero se dio un momento para asistir a la inauguración de la exposición Recuerdos de un Carnaval, donde la nostalgia la invadió y se dijo emocionada al ver la galería de vestidos.

“Ahorita, ya viendo todo esto sí me emociona, se me hace muy lindo poder ver toda la galería, que todas prestaron su vestido, el mío no lo pude prestar pasó un accidente y no lo tengo”.

El vestido real de Abris, que fue confeccionado por Roberto de los Santos, se perdió junto a una de sus maletas durante un viaje que realizó hace algunos años, sin embargo, compartió con Noroeste algunas fotografías que guarda en sus recuerdos más preciados.

Tras su reinado, el amor por el carnaval llevó a Abris trabajar para Codetur, hoy Instituto de Cultura Turismo y Arte de Mazatlán, durante cinco años fungió como coordinadora de reinas.

Abraza con mucho afecto y respeto a la diseñadora Sodelva Ríos.

Su vida, 25 años después

A 25 años de distancia de aquel reinado, Abris formó una familia con dos hijos, Abris de 14 años, y Mateo de 10. Y al parecer pronto podría tener una nueva corona en casa pues su hija es una apasionada de la máxima fiesta.

“A mi hija le encanta, aquí la alborotera es ella, de hecho es la que más le pesó que no hubiera carnaval, festejo de carro alegórico y demás, porque me dijo ‘mamá estuve esperando tanto este momento’, porque obviamente lo planeamos, que cuando fuera mi aniversario la iba a subir a mi carro alegórico. Pero pasó de este modo, y espero que el próximo año nos inviten y poderla llevar”, expresó.

Es ahora madre de dos hijos, Abris de 14 años, y Mateo de 10.

La soberana destacó que cada año tiene la tradición que junto a su familia van a cada evento que pueden del carnaval, desde la elección de reinas, las coronaciones y desde luego los desfiles.

“Me gusta mucho la coronación de la Reina Infantil, y de la Reina del Carnaval también, porque ahí es el homenaje, el reencuentro de las reinas, y homenajes a personajes importantes en la historia del Carnaval”, dijo.

Finalizó recordando cómo le tuvieron que insistir más de dos años seguidos para que participara, hasta que se animó, esto tras ser reina del Cbetis, en cuanto a su hija, dijo que será de ella la decisión si quiere participar, pero por sus ánimos todo parece indicar que sí.