Abuchean a Secretaria de Seguridad Nacional de EU, cuando cenaba en restaurante mexicano - Noroeste

Abuchean a Secretaria de Seguridad Nacional de EU, cuando cenaba en restaurante mexicano

Un grupo de manifestantes abucheó y gritó consignas, este martes, contra Kirstjen Nielsen, la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, mientras cenaba en un restaurante mexicano, en Washington, DC.

Nielsen estaba cenando en MXDC Cocina Mexicana, cuando un grupo de manifestantes del grupo Socialistas Democráticos de Estados Unidos, ingresaron al restaurante y se acercaron a la mesa de Nielsen.

Un manifestante le cuestionó: "¿Cómo puedes estar disfrutando de una cena mexicana?", y después el grupo comenzó a gritar: "Vergüenza, vergüenza" y "Si los niños no comen en paz, no se come en paz".

oh man. homeland security secretary kirstjen nielsen DID NOT enjoy her dinner tonight. pic.twitter.com/387KweXmNd — Rob Bennett (@rob_bennett) 20 de junio de 2018

El Departamento de Seguridad Nacional ha supervisado la controvertida aplicación de la política de "Tolerancia Cero" de la administración Trump hacia los migrantes que cruzan la frontera de forma ilegal, que ha visto a los padres como posibles delincuentes, mientras pierden la custodia de sus hijos.

Kirstjen Nielsen escribió el domingo por la noche, en la red social Twitter, que la 'Tolerancia Cero' no existe. “No tenemos una política de separación de familias en la frontera”, dijo.

Ninguna ley declara que los niños deben ser separados de sus familias, sin embargo, el Gobierno de Trump decidió interpretar la ley para poner en la cárcel de forma ilegal a aquellos que cruzan la frontera sin importar si llevan niños, mismos que son separados de sus familias, algo que no ocurría en las administraciones pasadas.

Ayer lunes, Nielsen respondió acusaciones respecto a que la administración de Trump “no era humanitaria”, y afirmó que "No estamos haciendo ninguna de esas cosas. Estamos haciendo cumplir las leyes aprobadas por el Congreso”.

Este martes, la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional instó "a no creer a la prensa" y señaló que los niños separados de sus familiares en la fronetera de México y Estados Unidos "están muy bien cuidados".

Nielsen afirmó que el Gobierno no pedirá "disculpas" al asegurar que "las acciones ilegales tienen consecuencias", ante la polémica desatada por la separación de menores de sus familias tras cruzar ilegalmente la frontera.

"No pediremos disculpas" por la separación de niños en la frontera, afirmó Nielsen en un discurso ante la Asociación Nacional de Sheriffs en Nueva Orleans, Luisiana.