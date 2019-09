Abusos en Zoológico de Aragón: animales pasan días sin alimento y hasta comen sus propias heces

Trabajadores sindicalizados del Zoológico de San Juan de Aragón denunciaron presuntos malos manejos en los insumos, maltrato y crueldad a los animales, que además son mal alimentados

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo)._ Animales enfermos por desnutrición, con cambios de conducta a raíz de la mala alimentación; muertes “irregulares” de ejemplares -tres en los últimos diez días-; desaparición de medicinas; desvío de alimentos y amenazas a empleados que denuncian, son algunas de las anomalías que se presentan en el Zoológico de San Juan Aragón, en la Ciudad de México, aseguraron trabajadores sindicalizados.

La médica veterinaria María Eilen Mejía García, trabajadora del zoológico San Juan de Aragón, expuso que empleados incurren en las malas prácticas solapadas por médicos veterinarios de estructura, incluso mandos medios en la institución.

Los lunes, por ejemplo, a los animales no les dan de comer porque el lugar está cerrado, sin visitas y quieren evitar que los animales defequen para no tener que levantar más excremento, relató la zootecnista.

“Los operativos (algunos cuidadores) manifiestan que no hay necesidad de darles de comer porque el zoológico está cerrado; no les ponen de comer porque ‘para qué les ponen su dieta completa si tienen que limpiar más heces’”, narró.

Una cría de antílope ñu. Trabajadores denunciaron que los animales se encuentran en malas condiciones de salud por una deficiente alimentación.

Algunas especies, como los reptiles, no solo han pasado días enteros sin comer, sino que han soportado hasta meses sin alimento, afirmó la veterinaria.

“El primer punto de la medicina preventiva, que es la alimentación, se está incumpliendo en el Zoológico de San Juan Aragón”, dijo.

TURBIAS MUERTES

Al menos tres animales en cautiverio murieron de forma irregular en los últimos tres diez días. Se trata de Sócrates, un coyote que murió el 16 de septiembre, y dos crías de antílope: un antílope ñu, que murió el pasado sábado 14 de septiembre, y una de antílope Eland, informaron María Mejía y Luis Enrique Sánchez, técnico operativo del zoológico.

“De hecho, al coyote se le encontró hasta sumergido en el bebedero. Ese tipo de circunstancias no son las normales, son ejemplos de esa negligencia que hay ahí adentro”, señaló Mejía.

La veterinaria explicó que en el caso del antílope ñu fue porque no se le atendió adecuadamente pese a que se reportó que estaba en mala condición:

“No era para que muriera ese animal, porque desde hace mucho tiempo atrás, casi un mes, el cuidador y el coordinador reportaron a los médicos de estructura que se tenía que hacer un manejo previo para que supiéramos qué estaba pasando con ella, pero los médicos no hicieron un protocolo, nunca la atendieron , y de un día para otro ha fallecido”, dijo.

En el caso de la cría de antílope eland fue por aborto porque “se le suministró a la hembra madre medicamentos no autorizados y que en su momento éstos provocaron la muerte de la cría”, dijo.

De acuerdo con los denunciantes algunos ejemplares presentan baja de peso, y estereotipias.

No es la primera vez que el Zoológico se encuentra en el ojo mediático por denuncias de anomalías y presunción de descuido o negligencia. Este lugar ha sido señalado por activistas y animalistas a raíz por “misteriosas” muertes de animales que no fueron esclarecidas.

Uno de los fallecimientos más recientes fue el de “Marte”, un lobo marino, que murió de un paro cardiaco durante una cirugía por una fractura de mandíbula.

Luis y María aseguraron que fueron empleados quienes le provocaron la fractura al animal tras una mala atención.

A inicios de abril murió Bianca, la hipopótama de 43 años de edad. La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre, aseguró que el fallecimiento fue por padecimientos asociados a su edad avanzada.

El 13 de abril murió Shere Kan, un tigre de bengala que nació hace casi dos años en el Zoológico de San Juan de Aragón.

Luis Enrique Sánchez, técnico operativo del zoológico, recordó que en años anteriores, al menos unos dos años, el zoológico contaba con al menos unos mil 600 ejemplares, actualmente, esa cantidad disminuyó a 500 animales.

La reducción, expuso, ha sido por intercambios de ejemplares y por la muerte de otros y por muerte de ejemplares.

Los lunes son días en que no reciben alimentación, según acusaron.

DENUNCIAS TAMBIÉN EN REDES

Los trabajadores y activistas le llaman el zoológico de la muerte, “SanAragónZoodelaMuerte”, así lo han etiquetado en diversas publicaciones en redes sociales en donde se muestran fotografías y videos para denunciar la condición en la que se encuentran los “huéspedes” de este zoológico.

Karo es el nombre de una cebra que aparece en un vídeo comiéndose sus propias heces por hambre y por la mala alimentación, de acuerdo a los denunciantes. Otras imágenes muestran a otros ejemplares delgados, con lesiones, con un aspecto desmejorado.

María Eilen Mejía García reiteró que los animales se encuentran en lamentables condiciones de salud a causa de la mala alimentación que llevan: están caquécticos, es decir, flacos, débiles; tienen problemas en su piel, y presentan alteraciones en su comportamiento. Algunos ejemplares han presentado hasta 80 o 90 por ciento de desnutrición, según expuso.

“El maltrato (en el Zoológico de San Juan Aragón) es muy claro: vemos animales desnutridos, con daños físicos y estereotipias, –comportamientos anormales–, porque no reciben la dieta completa”, expuso la entrevistada.

La funcionaria detalló que los herbívoros, todos, pasaron de tres a cuatro meses sin sus dietas completos, “no tenían una suplementación vitamínica ni mineral. Hasta los mismos reptiles han pasado hasta tres o cuatro meses sin alimento”.

HOSTIGAMIENTO Y AMENAZAS

María Mejía García, es médico veterinario zootecnista y ha trabajado más de 20 años en el Gobierno de la Ciudad de México. Se integró al área de almacén de nutrición del zoológico de San Juan de Aragón el 22 de enero del presente año. A principios de abril, la directora Lilia Ruiz Galindo la presentó con el nombramiento de encargada del almacén de nutrición en dicho zoológico, recordó.

La funcionario explicó que al estar en funciones como encargada, empezó a identificar varias anomalías y opacidades.

“Me voy encontrando muchas irregularidades desde la parte de los operativos que son los cuidadores, que no les ponen agua, no le ponen sus dietas completas; entonces, voy identificando que cada especie está en un 80 o 90 por ciento desnutrido, caquéxicos, con muchos problemas dermatológicos”.

María Mejía aseguró que la nutrióloga del zoológico está enterada de la situación, pero no ha hecho nada:

“La nutrióloga se ha vuelto cómplice de este maltrato, porque ella sabe perfectamente que no puede haber ni un día que algún animal no reciba alguna dieta”.

Algunas aves tienen “decoloración”, en su plumaje; no es tan vívido como debiera de ser, debido a la mala alimentación, explicó la médica María Mejía.

Otra de las anomalías que detectó -añadió la entrevistada- fue en el manejo de la carne de equino (que es para el alimento de animales como tigres): “parte, la envían al bosque de Aragón, que es un vecino, para la venta de chitos, –botana hecha con carne seca de burro o caballo, deshidratada–.

“También nos hemos dado cuenta que los policías, están implicados en desapariciones de crías de aves. Durante la noche abren las puertas de diferentes albergues y esto provoca que los animales salgan y se les encuentre lastimados o en los fosos, y estos oficiales están coludidos con la gente operativa, la gente que no quiere trabajar. Los proveedores no entregan los deferentes insumos, ni en calidad, ni en tiempo”, añadió.

Además, destacó que hay empleados sin la capacitación ni la trayectoria requerida.

La entrevistada indicó que planteó sus observaciones en una mesa de trabajo con los compañeros médicos tanto de base –sindicalizados–, como los médicos de estructura.

Al menos 20 médicos de base “respondieron en positivo, es decir, que apoyaron cambiar aspectos para abatir las malas prácticas, sin embargo, los médicos de estructura no aceptaron, de acuerdo con Mejía.

“Ellos se niegan rotundamente a cambiar los usos y costumbres de los operativos y entonces ahí hay otro conflicto, porque me doy cuenta que hay encubrimiento por parte de los médicos de estructura con los del operativo (cuidadores) que han realizado estas malas prácticas”, destacó.

“El operativo, entre menos trabajo y servicio haga, pues el médico lo aplaude, y lo felicita, el médico veterano de estructura”.

Los médicos de estructura son trabajadores “de confianza” que entraron al zoológico desde la administración de Miguel Ángel Mancera, explicó Luis Enrique Sánchez.

María Mejía acusó que a raíz de sus denuncias comenzó a ser hostigada por sus compañeros y personal.

“El encargado actual del almacén de nutrición, sí me preguntó abiertamente y con testigos, entre las cosas que me dijo fue “A ti que pitos te importa si los animales comen o no’. Don Refugio y señor Alejandro, me amenazaron en su momento que ellos iban a tomar represalias y que yo era la mujer más pendeja del mundo si denunciaba, porque seguramente ellos se iban a adelantar para hacerme un año. Son personas que sí son violentas”, narró.

La doctora explicó que, en junio, varios trabajadores se juntaron y realizaron una carta en la que la acusaron de ser la culpable de perder decenas de carne de equino, y pidieron que fuera removida.

“Puedo confirmar que sí se descompuso la carne de equino, si se enterró, en las cantidades que ellos manejan, pero ellos me calumnian, y me señalan como la responsable y eso no puede ser, porque yo 15 días antes, le pedí a mi coordinador, al director y directora que redujeran los pedidos porque íbamos a tener un exceso. Los tres nunca accedieron a reducir, llegó el día en que tenemos un excedente, se van rezagando en la cámara de refrigeración, se echa a perder, y por supuesto yo no quise dar a los animales esa carne ya agusanada y en descomposición”, narró.

En el zoológico hay al menos unos 500 ejemplares, de acuerdo a Luis Sánchez y María Mejía.

Los conflictos laborales escalaron, hasta que los superiores de Mejía García decidieron cambiarla de zona de trabajo sin notificarla y optaron por bloquearle la entregada con el uso de la fuerza pública, denuncia.

“El 6 de septiembre se me prohíbe el ingreso, los directivos enviaron a cinco policías, dos mujeres y tres hombres, para bloquear y negarme el ingreso a mi centro de trabajo”, señaló.

La médico expuso que al tratar de negarle el acceso, los policías la atacaron y la lesionaron: “ellos me produjeron un daño en mis cervicales, ya tengo secuelas, y esto ya está certificado con un médico legisla de la PGJE, y en dado momento, y yo suplico que, en estas investigaciones que se tienen que dar, por las denuncias que ya puse por mi agresión, se llegue a identificar los daños que me provocaron, que haya una sanción y un pago”.

María y Luis comentan que no son los únicos inconformes y que no están de acuerdo con las prácticas en el zoológico, pues hay al menos otros médicos de base que los apoyan, pero que los médicos de estructura no les permiten hacer cambios y también los hostigan.

María Mejía afirmó que ella ya ha recibido amenazas graves y que por eso teme por su vida.

INSTRUYEN INVESTIGACIÓN

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que giró la instrucción para que se investiguen las acusaciones.

Dijo que en breve sesionará el Comité de Bioética de la Secretaría de Medio Ambiente, a fin de crear una comisión que revise el trato a los animales en el Zoológico de Aragón.

“Ese es un tema y hay que aclararlo, hay que hacerlo y no puede estar ocurriendo si es que está ocurriendo algo de este tipo”, expresó la Jefa de Gobierno a medios de comunicación.

Sin embargo, la Jefa de Gobierno señaló que en dicho zoológico se arrastra un conflicto de índole laboral y, aludió podría ser una de las causas que motiva la denuncia.

“Hay un tema también laboral que también tenemos que atender, de algunos trabajadores que se les ha pedido que trabajen y no quieren trabajar; en fin, de otras cosas. Que puede estar combinado, pero hay que separarlo claramente. Uno es el tema laboral que hay que resolverlo y hacerlo de la mejor manera siempre dialogando y la otra parte es el trato a los animales que no podemos permitir que haya maltrato o mala alimentación”, expresó.

María Mejía y Luis Sánchez destacaron que su principal petición es que se realice una auditoría de fondo al Zoológico de Aragón, no sólo en la forma que se trata a los animales, sino en el manejo de los recursos, económicos, materiales y humanos.