Acaban las aventuras para 'Capitán', el perro que a diario desayunaba birria en el Centro de Culiacán

El emblemático perro guardián es recordado con cariño por locatarios del primer cuadro de la ciudad, por su forma de ser y sus ocurrencias

Karen Bravo

CULIACÁN._ El tiempo que "Capitán" vivió en el Centro en Culiacán es indefinido. Algunos calculan cuatro años habitando el primer cuadro de la ciudad, otros al menos unos cinco años, lo que sí son inolvidables son las travesuras que protagonizó.

Carlos llega diariamente a las 05:30 horas a trabajar en su birriería ubicada sobre la calle Ángel Flores enfrente del Mercado Gustavo Garmendia, en donde era acompañado por este perrito para desayunar.

“Cuando abro la cortina se venía, se metía conmigo, me acompañaba a que me metiera a abrir la cortina por dentro y me esperaba a que me sentara a tomar mi café o a desayunar porque ya sabía que le tocaba a él también”, recordó el comerciante que convivía con "Capitán".

El desayuno del perrito a veces era pollo que le daban de una lonchería, pero casi siempre le tocaba comer en la birriería.

“Le daba carne de esta, antes de que la revolviera con el chile y todo eso que le echo a la birria le apartaba a él poquita carne, nomás cocida, y se la daba”, explicó Carlos.

El encanto de "Capitán" era su carisma con los visitantes, era muy dócil con las muchachas y con Ana, la esposa de Carlos.

“Era muy cariñoso, muy aprehensivo. Estabas tú ahí y no te dejaba, se te metía entre las piernas, te ponía la cabeza aquí (en el muslo), buscaba mucho cariño, mucho afecto”, expresó.

Aún con el cubrebocas puesto, los ojos de Carlos dejaron entrever una sonrisa al recordar una de las travesuras de "Capitán" al interior de la birriería.

“En el transcurso que nos dábamos la vuelta 'marcaba territorio' y ahí me tienes limpiando, era parte de, ya era para del diario, la rutina que llegaba a venir y tenía un compañero que se sienta a desayunar conmigo o en su momento que me estoy tomando el café lo tenía ahí a un lado acompañándome”, rememoró.

Ahí permanecía acostado en la entrada hasta aproximadamente las 10:00 horas, donde era acomodado de tal forma que no impidiera el paso a los comensales, pero sin restarle comodidad.

Una vez que en la birriería se perdía de vista, "Capitán" era sencillo de localizar. Podían vérsele en la plazuela Álvaro Obregón a un lado de la Catedral, o tomando un baño en la fuente de la plazuela Antonio Rosales frente al Edificio Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Cuentan comerciantes de la zona aledaña a la UAS que el perrito era visto con frecuencia en la entrada de una tienda de conveniencia ubicada en la calle Vicente Riva Palacio, ahí esperaba en la puerta hasta que algún samaritano se encantaba con su expresión y le compraba un sobre de comida.

Previo a la pandemia por el virus Covid-19, la andanza diaria de "Capitán" era “acarrear” a los estudiantes de la preparatoria Central Diurna de la UAS hasta el Centro, y luego regresaba para custodiar a otra tanda de jóvenes desde la plazuela Rosales.

Era tal su encanto con los alumnos tanto de la preparatoria Central como los de la Hermanos Flores Magón también de la UAS, que le dieron su apodo “Sebastián”, a quien le otorgaron su propio uniforme del bachillerato.

La fama del perrito se viralizó más de una ocasión en redes sociales por sus súbitas apariciones en eventos públicos como el Maratón de Culiacán, festivales en la Casa de la Cultura de la UAS o espectáculos ofrecidos en la plazuela Rosales.

Cuando la pandemia de coronavirus azotó Sinaloa, la expresión de "Capitán" cambió, ya que no tenía la misma convivencia con los visitantes al Centro de Culiacán, y tampoco veía a los estudiantes que diariamente lo acogían.

Cuentan los habitantes de la zona de la plazuela Rosales que dormía en las escuelas de la UAS con permiso de los veladores.

No hay una certeza de dónde llegó, pero residentes y locatarios del Centro de Culiacán dicen que no lo olvidarán.