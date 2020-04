Academia Pitbullâ€™s planea reabrir en mayo prÃ³ximo

Academia Pitbull’s planea reabrir en mayo próximo

Emir Audelo no dejó de trabajar y se sumó a los entrenamientos desde su casa para alumnos de la academia y público en general

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Si las condiciones así lo permiten y respetando el llamado de las autoridades de salud del País, Academia Pitbull’s volverá a la actividad en mayo.

A pesar de no ser una fecha concreta, el director de esta escuela de baloncesto con varios años de atención a niños y adolescentes, Emir Audelo, tiene la esperanza de reabrir las instalaciones de la cancha ubicada sobre Juan Pablo II en Villa Galaxia.

“Esperando que termine todo esto, que sea lo mejor para todos, antes que nada, podamos iniciar de nuevo con los entrenamientos en el próximo mes de mayo, que ya se pueda practicar deporte, estamos a la espera de la información oficial, por lo pronto estamos parados porque es lo mejor para evitar algún riesgo”, dijo Audelo.

Desde el pasado 17 de marzo se giró una instrucción oficial a todos los espacios deportivos y ligas de posponer la actividad, debido a la alarma sanitaria por Covid-19.

Audelo no dejó de trabajar y se sumó a los entrenamientos desde su casa para alumnos de la academia y público en general.

“Lo que estoy haciendo para los alumnos de la academia y los que no lo son, estoy subiendo videos diarios para que ellos estén practicando en casa, me enfoco en ellos que son los alumnos de la academia, pero de igual manera la demás gente puede a llevarlos a cabo para no correr riesgo de salir de sus casas”.

La academia empezó hace ocho años en un verano de 2012 con un total de inscritos de seis alumnos, tres de ellos que eran sus sobrinos, cantidad que ha subido con el paso de los años hasta llegar a los 65 con los que cuenta actualmente.