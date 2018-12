Académicos destacan los cobros a empresarios morosos del agua en el primer mes de El Químico

Urgen a que presenta ya el Plan Municipal de Desarrollo, para que vaya perfilando más acciones de gobierno

Fernanda González

La acción del Gobierno municipal por ajustar a los grandes deudores del puerto, entre los que se encuentran importantes empresarios, es algo que reconocen los académicos Ernesto Hernández Norzagaray y Arturo Santamaría Gómez.

Los politólogos y ex docentes de la UAS destacaron las acciones de cobro en este primer mes de gestión del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y su gabinete, tanto a la empresa Espectáculos Costa del Pacífico S.A. de C.V., como a la API.

"Inició con claroscuros, quizá más claros que oscuros, pero hay cosas que me han gustado, como su deseo de ser, al igual que a nivel nacional, que el estado no se suboordine al poder económico, sobre todo en el caso del estadio, eso me parece muy importante", manifestó Santamaría Gómez.

Asímismo, reconoció a Elsa Bojórquez Mascareño, quien ha señalado que no se permitirá el nepotismo durante la administración y hace un par de semanas inició una investigación en torno a la esposa del Alcalde, de quien se presume tiene familiares laborando en Jumapam.

Hernández Norzagaray también vio muy acertada la decisión de enfrentar a los empresarios mazatlecos que tienen deudas con el municipio.

Sin embargo, los académicos coincidieron que el nuevo Gobierno debe presentar su Plan Municipal de Desarrollo o un plan de 100 días.

"Ha tenido buenos aciertos, como el tema de hacer pagar por el agua y el drenaje a los consecionarios del estadio, pero empezó muy flojo el primer mes, creo que lo que le ha provocado esto es la falta de un programa de los 100 días y un Plan Municipal de Desarrollo que vaya perfilando las políticas y, mientras no lo tenga definido, y que por Ley está obligado a hacerlo", dijo Hernández Norzagaray.

"Es un inicio prometedor, aunque todavía no presenta su Plan Municipal de Desarrollo y ya necesita presentarlo", dijo.

Santamaría Gómez destacó que el Alcalde ha demostrado su autonomía con respecto al Gobierno del Estado.