Accidentes viales en MazatlÃ¡n son por falta de educaciÃ³n vial: TrÃ¡nsito

Accidentes viales en Mazatlán son por falta de educación vial: Tránsito

Francisco Guerra Martínez, subdirector de Tránsito Municipal hizo un llamado a los conductores a respetar el reglamento de Tránsito

Gilberto Güereña

MAZATLÁN._ La falta de una cultura vial se ve reflejada en las cerca de 130 actas de infracción que a diario elaboran los agentes de tránsito, dio a conocer el subdirector de Tránsito Municipal, Francisco Guerra Martínez.

Mencionó que ante esa cantidad de faltas a las normas de vialidad y la alta incidencia de accidentes, es que de manera permanente se siguen aplicando operativos de revisión vehicular.

Detalló que de las boletas emitidas, de un 30 a un 40 por ciento son por estacionamiento en zona prohibida, no respetar las zonas escolares, el exceso de velocidad y la falta del uso de cinturón de seguridad, por lo que hizo un llamado a los conductores y población en general a acatar el reglamento de Tránsito.

“Son medidas necesarias, porque como corporación policiaca no sabemos quién viene bien o mal. Si tenemos nuestros documentos en regla, no va a pasar nada. Cabe más la educación que tengamos”, indicó.

Cuestionado sobre las alertas que en redes sociales se lanzan conductores para evadir los retenes de seguridad, Guerra Martínez lamentó la idea de que con ello le hacen un bien a los demás, cuando en realidad esto ocasiona que tomen otras rúas como si fueran delincuentes para no llegar a los puestos de revisión.

“Si no eres delincuente y tienes tu documentación en regla, nadie te va a decir nada. Probablemente te detengamos para checarte la documentación, que no traigas un arma, que vayas bien. No veo mal los operativos. Aquí nadie te pide dinero. Si no quieren que los molesten debe tener todo en regla como licencia y tarjeta de circulación; si va en moto que porte casco; dos o tres en moto ya saben que está mal”, señaló.

El comandante de Tránsito Municipal agregó que ante los accidentes de motocicletas con personas fallecidas, se está viendo con casas comerciales para que salgan los compradores de este tipo de vehículos también adquieran el casco y les vendan incluido un seguro con responsabilidad civil.