Acciones de Apple caen 6.6%

La empresa atribuyó el derrumbe a la debilidad en mercados emergentes y costos cambiarios su proyección de ventas decepcionantes antes de Navidad

Noroeste / Redacción

El fin de semana, las acciones de Apple Inc cayeron casi un 7 por ciento al cierre de las bolsas. Esto, después de que la firma proyectara ventas menores de las previstas para el trimestre de las fiestas de fin de año, lo que redujo su valor de mercado a menos de 1 billón de dólares; además Apple generó dudas sobre las ventas de iPhones al decir que ya no divulgará las cifras.

De acuerdo con información de la Agencia Reuters, la caída de las acciones de Apple a 208.50 dólares más temprano restaba unos 67 mil millones de dólares a su valor de mercado y hacía que Amazon y Microsoft Corp volvieran a competir entre los gigantes tecnológicos de Estados Unidos como la empresa más valoradas del mundo.

La empresa con sede central en Cupertino, California, atribuyó a la debilidad en mercados emergentes y costos cambiarios su proyección de ventas decepcionantes antes de Navidad, cruciales para los resultados de fabricantes de productos electrónicos de consumo.

Sin embargo, la mayoría de los analistas se mantenía optimista ante los resultados del cuarto trimestre y no se veía un contagio a las acciones de las otras grandes tecnológicas estadounidenses.

Las acciones de Facebook Inc, Amazon.com Inc., Netflix Inc y Alphabet Inc, dueño de Google, subían en un Wall Street en general pujante.

La decisión anunciada este jueves de dejar de informar datos de ventas de unidades de iPhones, iPads y computadores Mac fue ampliamente criticada y algunos argumentaron que eso significa que Apple cree ahora que las ventas de iPhones ya tocaron sus máximos niveles.

“Aunque la compañía cree que las unidades son una forma de medición menos relevante, discrepamos enérgicamente, particularmente porque creemos que las unidades de iPhone comenzarán a bajar en términos interanuales debido a mayores precios promedio de ventas”, dijeron analistas de Raymond James.