Acepta Emmett Soto, no haber leído la solicitud de destitución del Secretario Saúl Acosta

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. El Alcalde Emmett Soto Grave señaló no haber leído la solicitud de destitución del Secretario Saúl Acosta Alemán por parte de la regidora del Pan Mayra Andrade Padilla pero acusó que está es una política del 'Porfiriato'.

"He escuchado eso(de la destitución) es Política del Porfiriato denle chanza de que continúe su trabajo, es política de meter zancadillas, del neoliberalismo que se niega a morir" dijo.

¿Presidente lo escuchó? ¿No leyó esa solicitud entonces, que está desde la semana pasada? Se le preguntó.

"No lo he leído, he estado saliendo de la ciudad pero creo que ese tipo de política debe desaparecer" dijo.

Manifestó que no veía razón alguna en destituir al Secretario del Ayuntamiento pues lo que ha ocurrido en relación a no seguir lineamientos legales son más una situación de falta de atención en las formas pero no repercute en nada esto.

Pues no causan daños, ni ofenden a la sociedad lo que ha ocurrido lo considera 'pecata minuta' que se valorará para que no vuelva a ocurrir.

La semana pasada el Comité Municipal del Pan entregó a la oficina del Presidente Emmett Soto y en el de la Sindica Procuradora Olivia Santibañez Domínguez un documento con la solicitud de destitución del Secretario Saúl Acosta Alemán por haber faltado presuntamente a lo que protestó de hacer cumplir la ley y en su cargo sólo la ha infringido primero en el tema de Sindicos y Comisarios a los que destituyeron sin consultar al Cabildo y en conformar el Consejo Consultivo de Jumapae pasando por encima de la autoridad del Cabildo.