Ackerman reclama a Monreal por no solidarizarse con su esposa y por darle entrevista a Loret

Monreal ha estado en la cresta de la opinión pública en los últimos días. Apenas ayer, el diario El Universal dio a conocer que la familia Monreal Ávila mantiene el control de mil 400 hectáreas de tierra de labor, cuatro ranchos agrícolas, plantas agroindustriales, gasolineras y fincas residenciales

Ciudad de México.– El articulista John Ackerman reclamó al líder de los senadores Ricardo Monreal por darle una entrevista al periodista Carlos Loret de Mola y por no solidarizarse con su esposa, la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

“Mientras medio mundo se solidariza con [Irma Eréndira Sandoval] @IrmaSandoval, otros prefieren hacerle el caldo gordo al principal calumniador y adversario de la #4T”, dijo en un mensaje de Twitter.

Monreal ha estado en la cresta de la opinión pública en los últimos días. Apenas ayer, el diario El Universal dio a conocer que la familia Monreal Ávila mantiene el control de mil 400 hectáreas de tierra de labor, cuatro ranchos agrícolas, plantas agroindustriales, gasolineras y fincas residenciales.

Según 46 certificados en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Gobierno de Zacatecas consultados por el diario, se acreditan la posesión de igual número de inmuebles. En conjunto, Ricardo Monreal, su esposa y sus dos hijas poseen 19 propiedades, entre las que hay al menos siete fincas residenciales, dijo el diario.

Además se detectaron 27 certificados que identifican más de 15 predios distintos que son propiedad de los 13 hermanos del ex gobernador de esta Zacatecas.

En el acervo oficial de registro hay nueve propiedades a nombre de María de Jesús Pérez Guardado, esposa de Ricardo.

Monreal explicó a Radio Fórmula que en las declaraciones patrimoniales que ha presentado contempla todas sus propiedades, detallando que “las principales fracciones están en el rancho Puebla del Palmar, de donde es originaria mi familia”.

En la entrevista con Latinus, Loret le pregunta:

– ¿No han fallado en mandar señales de confianza para que llegue la versión y empiecen temores de ‘no nos estarán llevando estos señores al chavismo’?

–A ver –respondió Monreal–, a mí no me agrada esta separación y este escepticismo de un grupo económico importante que invierte y genera empleos y está apostándole al país. A mí no me gusta que esté separado y menos separado del Presidente de la República.

De esa entrevista, Monreal dijo en un mensaje del 19 de junio: “Conversé con Loret en su programa #Latinus. Abordamos diversos temas, entre ellos, las acciones del gobierno ante la #COVID__19 y el rumbo del mandato del Presidente López Obrador”.

El 18 de junio, Loret de Mola publicó un reportaje titulado “El regalazo de Irma Eréndira”, en el que señala que el valor actual de cinco propiedades reportadas por la funcionaria en su declaración patrimonial, comprados entre 2003 y 2013, aumentaron su precio de mercado con el paso del tiempo, algo que resulta común con cualquier propiedad de la capital mexicana.

Señala que a la funcionaria le fue regalado un terreno en 2007, por parte de autoridades de la Ciudad de México. La propiedad, ubicada al sur de la capital mexicana, en la colonia popular de Pedregal de Santo Domingo, fue regularizada 13 años antes. En ese predio creció la funcionaria en su niñez.

Al morir su padre, en 2007, el terreno fue escriturado a nombre de Sandoval.

La colonia Pedregal de Santo Domingo se creó en 1971, luego de que personas originarias de diversas regiones del País se asentaran en los territorios ubicados en la delegación Coyoacán. Tras varias décadas de conflictos sociales por la propiedad de las tierras, el Gobierno capitalino decidió iniciar un proceso de regularización de predios, entre los cuales figura la parcela donde se construyó la casa donde vivió la funcionaria desde su niñez.

Todas las propiedades fueron incluidas en la declaración patrimonial de Irma Eréndira Sandoval, incluyendo el precio que fue pagado por cada una.

Pese a no existir ninguna ilegalidad, el reportaje resalta como una novedad que el valor de las propiedades es ahora cinco veces mayor al reportado al momento de su registro, aunque el aumento de costo de los inmuebles ocurra con normalidad con el paso del tiempo en urbes como Ciudad de México.

La revalorización del terreno fue utilizado como argumento por sectores de derecha para criticar a la funcionaria, encargada de perseguir casos de corrupción gubernamental en la administración de López Obrador, luego de que la información fuera difundida en varios medios.

Entre las personas que replicaron la información figuran el ex Pesidente Felipe Calderón y el líder nacional del PAN, Marko Cortés, entre otros opositores al actual Gobierno mexicano.

Sin embargo, las inconsistencias en la investigación no han pasado desapercibidas para la opinión pública, especialmente porque Loret de Mola ha sido señalado de participar en montajes televisivos orquestados por el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien se encuentra preso en Nueva York por los delitos de tráfico de cocaína y lavado de dinero.

En febrero pasado, Loret perdió un amparo ante el juzgado Tercero de Procesos Penales, que obligaría al conductor a presentarse ante las autoridades para declarar por su presunta participación en el “telemontaje” del caso Cassez-Vallarta, ocurrido en 2005, cuando las autoridades fingieron la captura televisada en vivo de una banda de presuntos secuestradores.

Ese caso incluso provocó un conflicto diplomático con Francia, debido a la nacionalidad de una de las presuntas secuestradoras, llamada Florence Cassez.

RESPUESTA

En respuesta al reportaje, la Secretaría de la Función Pública emitió una nota informativa en la cual rebatió que Sandoval hubiese recibido “ningún bien inmueble como regalo o donación de funcionario público o político alguno, ni durante, ni antes de ocupar su responsabilidad actual”.

La información oficial señala que el patrimonio de la funcionaria es resultado tanto del trabajo profesional de ella y su esposo, John Ackerman, “como de los bienes y recursos que han recibido en herencia y donación de familiares”.

Sobre el terreno, se explicó que fue escriturado a nombre de la funcionaria “por ser la mayor de los tres hermanos, después del lamentable fallecimiento de su señor padre”.

El documento especifica que en su momento se pagaron todas las contribuciones y la regularización no fue un acto personalizado sino de aplicación general, en beneficio de los habitantes de la colonia Santo Domingo.

“No permitiré que los sicarios mediáticos manchen mi nombre ni el de mi familia. Esta lucha va en serio y hasta el final”, respondió Sandoval, a través de un mensaje en Twitter.