CONCIERTO

Aclaman a Corky Siegel en el Ángela Peralta

El afamado músico estadounidense agotó este domingo las localidades del Teatro Ángela Peralta de su concierto que ofreció en el marco de la Temporada Campbell

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ El afamado músico estadounidense Corky Siegel agotó este domingo las localidades del Teatro Ángela Peralta de su concierto que ofreció en el marco de la Temporada Campbell, más de una decena de miembros de la comunidad extranjera, estadounidense y canadiense, no pudieron conseguir entradas para escuchar al virtuoso de la armónica y uno de los grandes intérpretes del blues a nivel mundial.

A su talento como músico se tiene que sumar el carisma que derrocha sobre el escenario, al que arribó de una manera sorpresiva por la puerta de butacas tocando una improvisación con su armónica.

En el camino hacia el escenario, el instrumento musical le servía para darle ritmo a sus pasos y a sus divertidas actitudes que arrancaron sonrisas y carcajadas del auditorio.

Sobre el escenario lo esperaba el piano Steinway que consiguiera en donación para el Teatro Ángela Peralta hace 25 años el intelectual y promotor cultural porteño Antonio Haas; sobre el piano, envueltas en terciopelo rojo y negro, la colección de alrededor de 16 armónicas del artista con las que hipnotiza al público.

Es impresionante que una comunidad, la de color, que fue denigrada y marginada por muchos años en Estados Unidos, le haya dado a ese país uno de sus símbolos más representativos de su identidad, la música que representa a esa nación dentro y fuera de su territorio: el jazz y el blues, para ellos, es lo que la banda regional es para los sinaloenses.

La calidad musical del intérprete y compositor y esa música con la que se identifican la mayoría de los que asistieron consiguieron la fórmula emotiva que dominó la atmósfera del foro mazatleco la mañana del domingo.

El virtuoso de la armónica interpretó, también con el piano, canciones como “Am I wrong about you?”, “Southwest coast blues”, “De ja vous” y “México”.

De su autoría también tocó “Half asleep at the wheel”, “Billie Jean” y “One”, el público respondió con un aplauso de aceptación cuando anunció “Alka-seltzer moon”, “Blues with a feeling” y “Idaho Potato man”.

Los momentos clímax del concierto los consiguió Corky Siegel con las improvisaciones en la armónica que lograban extasiar a los presentes y romper en una apasionado aplauso al final de cada uno de esos momentos musicales creados en el momento y tocados con virtuosismo en la armónica o el piano.

Este lunes, con Angélica Aragón en el TAP

Corky Siegel tiene en su haber historias que ha vivido a lo largo de más de 50 años de carrera en la música estadounidense: fue telonero de Janis Joplin, por ejemplo.

La amorosa relación del músico con el arte de bien combinar los sonidos con el tiempo generó una simpatía inmediata con la primera actriz mexicana Angélica Aragón, y decidieron crear un espectáculo llamado “La vida secreta de Corky Siegel”, que se presentará este lunes en el TAP a las 18:00 horas.

Angélica Aragón compartirá el escenario con Siegel; ella narrará imprimiendo sus dotes histriónicas de primera actriz a los pasajes poco conocidos del también compositor y cantante.

Estas intervenciones estarán aderezadas con videos, fotografías y se intercalarán piezas musicales y canciones creadas por él, o que le dieron atmósfera a los momentos de cada etapa de su vida.

Los dos artistas darán a conocer el especial camino que ha llevado a Siegel a escribir obras para la Grant Park Symphony de Chicago y la National Symphony del Kennedy Center, y participar con su música en la danza contemporánea y cine.

Su música ha servido para crear coreografías para cinco compañías internacionales de ballet, numerosas películas y especiales de televisión.

Actualmente, Corky Siegel realiza giras internacionales con su grupo Chambers Blues, donde combina elementos de música clásica, blues y jazz.