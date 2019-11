Aclara Graciela que cambios en fracciÃ³n de Morena estÃ¡ en suspenso; 4 diputados devuelven respaldo

Aclara Graciela que cambios en fracción de Morena está en suspenso; 4 diputados devuelven respaldo

La decisión de un cambio en el grupo parlamentario aún no está decidida y la legisladora aún no ha presentado su renuncia

José Abraham Sanz

La diputada local Graciela Domínguez Nava aclaró esta tarde que aún está en suspenso lo que antes un grupo de diputados de Morena confirmaron y aún no ha dejado de ser la coordinadora del grupo parlamentario ni la Presidenta de la Junta de Conciliación Política del Congreso del Estado.

Acompañada por otros cuatro legisladores, Domínguez Nava admitió que sí hay una crisis en el grupo y que existe la intención de relevarla del cargo, aunque también existe la posibilidad de que ella presente su renuncia.

“Decirles que efectivamente en el grupo parlamentario de Morena hay una crisis, está pasando por una crisis, y en ese sentido se habla de la posibilidad de cambios en su coordinación; hasta el momento eso no ha surtido efecto, lo cual no significa que eso no se pueda dar; siempre lo hemos dicho, en el grupo parlamentario hemos empujado siempre que prevalezca la democracia y en ese sentido los acuerdos se toman por mayoría y ustedes saben que eso lo he defendido siempre”, dijo Domínguez Nava en conferencia de prensa.

“Este es el momento por el que está pasando el grupo parlamentario de Morena, no queremos y hacemos votos que esto no impacte el trabajo del Congreso del Estado; esperemos que entre todos los integrantes del grupo parlamentario de Morena prevalezca la civilidad, el diálogo, la política, que para eso es la política, porque tenemos que tener en primer lugar la responsabilidad del grupo mayoritario de que tenemos la conducción de este congreso”.

Al mediodía, la diputada Beatriz Adriana Zárate Valenzuela reveló que en la reunión previa a la sesión de hoy en el Congreso del Estado, 14 de 19 diputados de la fracción firmaron una solicitud para relevar a Domínguez Nava de la coordinación y por ende de la presidencia de la Jucopo; además en su lugar propusieron a la diputada Cecilia Covarrubias González.

El grupo parlamentario, explicó la diputada Zárate Valenzuela, está conformado por 21 legisladores morenistas, uno de ellos fuera de actividad por una complicación en su estado de salud. Los 14 firmaron a favor de quitar a Domínguez Nava contra cinco que se negaron.

Los cinco que se negaron a firmaron fueron los diputados Marco Antonio Zazueta Zazueta, Horacio Lora Oliva, Flor Emilia Guerra Mena, Pedro Alonso Villegas Lobo y Flora Isela Miranda Leal.

La diptuda Domínguez Nava señaló que quienes afirmaron retractarse y retirar sus firmas de la solicitud acordada en la reunión previa a la sesión, son Francisca Avelló Jordá, José Antonio Crespo López, Florentino Vizcarra Flores y Alma Rosa Garzón Aguilar.