Aclara Secretaría de Salud comparación de letalidad de Covid-19 de México y otros países

Hugo López-Gatell, Subsecretario de Salud, consideró que usar la letalidad para comparar la incidencia entre diferentes países no es útil y es preferible la tasa de mortalidad

Noroeste / Redacción

En las tablas sobre la letalidad por Covid-19, México es el que tiene el índice más alto de América y apenas el siete a nivel mundial. Pero si se mide la incidencia de mortalidad, la posición del País se va al lugar 12 global y el quinto en el continente.

¿Por qué estas diferencias? Para el Subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, son dos formas en que se han difundido los datos del impacto del nuevo coronavirus, pero los dos tienen puntos de referencia distintos.

La letalidad mide el número de personas por una enfermedad en relación a las personas que se reportaron enfermas, mientras que la mortalidad, mide los decesos en relación al impacto entre la población, explicó.

En México se ha insistido en comparar cómo va el País respecto a otros países, utilizando la referencia de la letalidad. Y ahí, ocupa la séptima posición, con un índice de 11 por ciento.

La letalidad, demuestra el porcentaje de decesos en relación a los casos confirmados de personas con esta enfermedad.

Y Hugo López-Gatell advierte que este mecanismo no es el adecuado, porque cada País tiene sus propios mecanismos para atender la epidemia.

“En México, y ningún País del mundo, ninguno, puede saber en realidad cuántas personas están enfermas y por lo tanto, resulta complicado comparar entre países ese nivel”, asentó.

Esto es algo que incluso no recomienda la Organización Mundial de la Salud, aseguró, pues no se están utilizando los mismos parámetros para detectar los casos positivos.

Respecto a ese indicador, la letalidad más alta está en Francia, con 20 por ciento, Italia y Reino Unido con 14 por ciento, Países Bajos con 13 por ciento y España y Suecia con 12 por ciento, y después sigue México, con 11 por ciento.

En cambio, la mortalidad, que registra los decesos ocurridos por Covid-19 en relación a la población, es la manera más cercana de obtener un indicador que permite hacer comparativos, explicó López-Gatell.

“La interpretación de esto, es sobre el impacto de la sociedad de lo que estoy analizando y permite hacer comparaciones entre diferentes variables”, asentó.

Y es en esta cifras donde México no se encuentra entre los primeros lugares. La tasa de mortalidad en el País es de 5.6 por ciento, lo que lo ubica en el lugar 12 a nivel global y el quinto en América.

Las tasas más altas se registran en España, con 61.4 por ciento, seguido de Reino Unido con 54.8 e Italia con 54.5. Estados Unidos se ubica en la posición siete con 29.0 por ciento y Brasil en el 10 con 10.4.

“Ningún país del mundo puede registrar todos y cada uno de los casos de Covid que tiene en su País. Ni siquiera de cerca. Es un fenómeno que no se puede contar y no tiene caso intentarlo contar porque es poco útil por todos los recursos que eso implica y no permite tomar decisiones en forma expedita”, dijo el funcionario federal.

La letalidad, se ha dicho en varias ocasiones, añadió, no se puede comparar entre países, porque cada país tiene un abordaje diferente en la incidencia epidemiológica, priorizando los elementos que son informativos para las decisiones que deben tomar.

Tasa de letalidad

País Tasa

1. Francia 20%

2. Italia 14%

3. Reino Unido 14%

5. España 12%

7. México 11%

Tasa de mortalidad

País Tasa

1. España 61.4%

2. Reino Unido 54.8%

7. Estados Unidos 29.0%

10. Brasil 10.4%

12. México 5.6%