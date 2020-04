Aclaran autoridades de Rosario que caso confirmado de coronavirus es una confusiÃ³n

Aclaran autoridades de Rosario que caso confirmado de coronavirus es una confusión

"Fue un error por parte de Secretaría (de Salud), no es de Rosario el caso, mencionan que probablemente sea de Rosario pero vive en otro municipio": José David Heráldez

Noroeste / Redacción

EL ROSARIO._ Al difundir la Secretaría de Salud Estatal un mapa donde el día de hoy se contempla al municipio con un caso confirmado de coronavirus covid 19, autoridades de Salud local y municipal, señalan que fue una confusión.

José David Heráldez León, Director del Hospital Integral informó que hasta el momento este hecho fue una confusión, ya que el paciente, de quien no definió sexo, es originaria pero no radica en el municipio."Fue un error por parte de Secretaría (de Salud), no es de Rosario el caso, mencionan que probablemente sea de Rosario pero vive en otro municipio", aseguró.

Destacó que hasta el momento ha sido tres los casos sospechosos que ya dieron negativo de esta clase de coronavirus. Así mismo, expuso con relación al caso de una mujer de la tercera edad que se difundió en redes sociales como caso confirmado, ya que fue traslada a Mazatlán y falleció, descartó que fuera portadora del covid 19 con los debidos éxamenes.

Afirmó que ante su instancia por semanas llegan dos pacientes con resfriados común solicitando la prueba ante la similitud de los síntomas.Por su parte el Alcalde, Manuel Antonio Pineda Domínguez, manifestó que tuvo contacto con el epidemiologo y el titular del Hospital Integral, quienes han descartado que el caso sea del municipio."Me dicen ellos que hubo una confusión del sistema y que mañana La Secretaría de Salud lo va a aclarar", manifestó.

El primer edil, manifestó que no se puede echar las campanas al vuelo, sino mantener la prevención y mantener las medidas.